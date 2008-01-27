برنامه سمینارها و کارگاههای جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد کارگاه آموزشی "تئاتر محلی برای مخاطب جهانی" با حضور الکساندر ساشادونجروویچ مدیر بخش تئاتر دانشگاه منچستر روزهای 21 و 22 بهمن در تالار بتهوون خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

"تصویرسازی ذهنی و تخیل در خلاقیت هنر بازیگری" با حضور میخائیل یاکوولیویچ علی حسین از روسیه روزهای 24 و 25 بهمن در تالار بتهوون، "بدن متفکر" با حضور میشائیل اولفیک از آلمان از 18 تا 21 بهمن و "حرکت با هم" با حضور تینا کوکوویچ از آلمان (ویژه خانم‌ها) از 22 تا 25 بهمن در اتاق نیلوفر خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

هچنین سمینارهای بین‌المللی تئاتر شرق از 22 تا 25 بهمن به صورت سخنرانی و کارگاههای آموزشی در تماشاخانه تالار سنگلج برگزار و در آنها اصول نمایش در کشورهای سنگاپور، ویتنام و چین بررسی و آموزش داده می‌شود.

علاقمندان برای ثبت نام و شرکت در این کارگاهها و سمینارها می‌توانند حداکثر تا شنبه 13 بهمن‌ماه با شماره‌های 88955561 و 88956001 و 88956806 دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر تماس بگیرند.