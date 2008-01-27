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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۴۸

افشین پیروانی دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال شد

افشین پیروانی دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال شد

مربی و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان به عنوان دستیار ایرانی خاویر کلمنته انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطعی شدن حضور خاویر کلمنته در تیم ملی فوتبال کشورمان مقرر شد دو دستیار ایرانی وی را در راه آماده سازی این تیم کمک کنند.

براساس تصمیم فدراسیون فوتبال، منصور ابراهیم زاده که قبل از این به عنوان سرمربی موقت تیم ملی انتخاب شده بود، یکی از دستیاران کلمنته شد. عصر امروز نیز فدراسیون فوتبال افشین پیروانی را به عنوان دومین دستیار ایرانی سرمربی تیم ملی معرفی کرد.

به گفته یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال، این دو مربی ایرانی قطعا در کادر فنی تیم ملی حضور خواهند داشت و حتی اگر کلمنته هم به ایران نیاید این دو دستیار سرمربی بعدی تیم ملی خواهند بود.

کد مطلب 628228

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