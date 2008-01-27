افشین پیروانی دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطعی شدن حضور خاویر کلمنته در تیم ملی فوتبال کشورمان مقرر شد دو دستیار ایرانی وی را در راه آماده سازی این تیم کمک کنند.

براساس تصمیم فدراسیون فوتبال، منصور ابراهیم زاده که قبل از این به عنوان سرمربی موقت تیم ملی انتخاب شده بود، یکی از دستیاران کلمنته شد. عصر امروز نیز فدراسیون فوتبال افشین پیروانی را به عنوان دومین دستیار ایرانی سرمربی تیم ملی معرفی کرد.

به گفته یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال، این دو مربی ایرانی قطعا در کادر فنی تیم ملی حضور خواهند داشت و حتی اگر کلمنته هم به ایران نیاید این دو دستیار سرمربی بعدی تیم ملی خواهند بود.