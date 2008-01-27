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۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

سفیر نروژ به وزارت امورخارجه احضار شد

سفیر نروژ به وزارت امورخارجه احضار شد

روالد نس سفیر نروژ در تهران بعدازظهر امروز به خاطر رویکرد های مداخله جویانه و گزینشی نروژ به وزارت امورخارجه احضار و توسط یک مقام اداره حقوق بشر نسبت به این رویکرد مورد انتقاد واقع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرف ایرانی رفتارهای مغایر با قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تبلیغ با انگیزه های سیاسی در مورد مجازات مجرمین و جنایتکاران را غیر قابل قبول و نقض فاحش حقوق بشر قلمداد کرد.

مقام وزارت امورخارجه از سکوت و بی تحرکی نروژ در مورد اوضاع هولناک و اسفبار مردم غزه و جنایت های سیستماتیک رژیم صهیونیستی در سرزمین های آبا و اجدادی فلسطینیان و همچنین عملکردهای منفی برخی دولت های غربی در ارتباط با اسلام هراسی و تعامل نامناسب با مهاجرین به شدت انتقاد کرد و استفاده ابزاری و گزینشی از حقوق بشر را در نتیجه عملکرد های برخی دولت های غربی دانست و آن را سرزنش کرد.

سفیر نروژ گفت: این موضوع را به وزارت امورخارجه نروژ منعکس خواهد کرد.

کد مطلب 628231

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