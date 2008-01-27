  1. بین الملل
  2. سایر
۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۴۹

نوری المالکی بر بهبود روند سیاسی و ترمیم دولت عراق تاکید کرد

نوری المالکی بر بهبود روند سیاسی و ترمیم دولت عراق تاکید کرد

نخست وزیر عراق با اعلام اینکه روند سیاسی عراق بهبود داشته، تاکید کرد که درصدد ترمیم دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نوری المالکی در گفتگوی تلویزیونی خود اظهار داشت: فرایند سیاسی عراق در چند روز پیش شاهد جنبش و تکاپوی سیاسی بوده که به آن افتخار می کنیم.

المالکی اشاره کرد که نهاد ریاست جمهوری دو هفته به وی برای حل بحران دولت از طریق بازگشت وزیران تشکل های جبهه التوافق اهل سنت و العراقیه به آن یا ترمیم دولت مهلت داده است.

وی افزود: اگر ترمیم دولت صورت گیرد، این روند شاهد معیارهای دیگر بوده و بسیار دورتر از رویه سهمیه بندی ها خواهد بود.

نخست وزیر عراق همچنین ابراز امیدواری کرد که همه تشکل های خارج شده از دولت عراق به آن باز گردند.

المالکی این مطلب را بعد از نشست دیروز شورای سیاسی امنیت ملی عراق بیان داشت که رهبران سیاسی این کشور در آن بر ضرورت همه تلاش های ممکن به منظور موفقیت طرح آشتی ملی تاکید کردند.

 

کد مطلب 628238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها