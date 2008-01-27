نوری المالکی بر بهبود روند سیاسی و ترمیم دولت عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نوری المالکی در گفتگوی تلویزیونی خود اظهار داشت: فرایند سیاسی عراق در چند روز پیش شاهد جنبش و تکاپوی سیاسی بوده که به آن افتخار می کنیم.



المالکی اشاره کرد که نهاد ریاست جمهوری دو هفته به وی برای حل بحران دولت از طریق بازگشت وزیران تشکل های جبهه التوافق اهل سنت و العراقیه به آن یا ترمیم دولت مهلت داده است.



وی افزود: اگر ترمیم دولت صورت گیرد، این روند شاهد معیارهای دیگر بوده و بسیار دورتر از رویه سهمیه بندی ها خواهد بود.

نخست وزیر عراق همچنین ابراز امیدواری کرد که همه تشکل های خارج شده از دولت عراق به آن باز گردند.

المالکی این مطلب را بعد از نشست دیروز شورای سیاسی امنیت ملی عراق بیان داشت که رهبران سیاسی این کشور در آن بر ضرورت همه تلاش های ممکن به منظور موفقیت طرح آشتی ملی تاکید کردند.