کاندیداهای تائید صلاحیت شده در قم از طیف خاصی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده شامگاه یکشنبه در هفدهمین جلسه ستاد انتخابات استان قم گفت: 66 نفر از 91 کاندیدای ثبت نام کننده در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌در استان قم تأیید صلاحیت شده‌اند.



وی افزود: شش نفر به دلیل عدم احراز صلاحیت، رد شده‌اند که می‌توانند مدارک خود را به هیئت نظارت جهت بررسی مجدد ارائه نمایند.



وی گفت: 9 نفر به دلیل ناقص بودن مدرک تحصیلی تأیید نشده‌اند و پنج نفر هم رد صلاحیت شده‌اند که یک نفر از آنها به دلیل مشکلات جسمانی بوده و صرفا چهار نفر در استان قم رد صلاحیت شده‌اند.



رئیس ستاد انتخابات استان قم تأکیدکرد: کاندیداهای تائید صلاحیت شده در استان قم از تمام گروه‌ها و جناح‌‌های سیاسی جامعه هستند و این گواه سلامت نظر هیئت اجرایی انتخابات است.



حاجی زاده با تشکر از زحمات اعضای هیئت اجرایی افزود: در این دوره 75 درصد از داوطلبان تائید صلاحیت شده‌اند در حالی‌که در انتخابات مجلس هفتم 62 درصد داوطلبان تائید صلاحیت شده بودند.