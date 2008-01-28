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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

رئیس ستاد انتخابات استان قم:

کاندیداهای تائید صلاحیت شده در قم از طیف خاصی نیستند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت: کاندیداهای تائید صلاحیت شده در قم از تمام گروه‌ها و طیف‌های سیاسی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی‌زاده شامگاه یکشنبه در هفدهمین جلسه ستاد انتخابات استان قم گفت: 66 نفر از 91 کاندیدای ثبت نام کننده در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌در استان قم تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی افزود: شش نفر به دلیل عدم احراز صلاحیت، رد شده‌اند که می‌توانند مدارک خود را به هیئت نظارت جهت بررسی مجدد ارائه نمایند.

وی گفت: 9 نفر به دلیل ناقص بودن مدرک تحصیلی تأیید نشده‌اند و پنج نفر هم رد صلاحیت شده‌اند که یک نفر از آنها به دلیل مشکلات جسمانی بوده و صرفا چهار نفر در استان قم رد صلاحیت شده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان قم تأکیدکرد: کاندیداهای تائید صلاحیت شده در استان قم از تمام گروه‌ها و جناح‌‌های سیاسی جامعه هستند و این گواه سلامت نظر هیئت اجرایی انتخابات است.

حاجی زاده با تشکر از زحمات اعضای هیئت اجرایی افزود: در این دوره 75 درصد از داوطلبان تائید صلاحیت شده‌اند در حالی‌که در انتخابات مجلس هفتم 62 درصد داوطلبان تائید صلاحیت شده بودند.

کد مطلب 628243

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