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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۰

/دور چهارم جام حذفی انگلستان/

منچستر برابر تاتنهام پیروز شد / کاردیف و شفیلد هم صعود کردند

منچستر برابر تاتنهام پیروز شد / کاردیف و شفیلد هم صعود کردند

تیم های فوتبال منچستریونایتد، کاردیف و شفیلد با برتری برابر حریفان خود به مرحله بعدی رقابتهای جام حذفی انگلستان صعود کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، روز دوم از مرحله چهارم رقابت های فوتبال جام حذفی انگلستان شب گذشته با انجام 3 دیدار پیگیری شد که در یکی از دیدارهای برگزار شده، تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی با نتیجه 3 بر یک از سد تاتنهام گذشت.

برپایه این گزارش، در این دیدار کریستیانو رونالدو در دقایق 70-پنالتی و89 و توز در دقیقه 39 برای منچستر گلزنی کردند و کانه دردقیقه 23 تک گل تاتنهام را به ثمر رساند. ضمن اینکه دائسون مدافع تاتنهام در دقیقه 69 بادریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

در سایر دیدارهای برگزار شده شب گذشته نتایج زیر بدست آمد:
* هرفورد یک - کاردیف 2
* شفیلد 2 - منچسترسیتی یک

کد مطلب 628252

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