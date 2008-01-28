



"نامزدهای اسکار". بورلی هیلز، آمریکا. کتی بیتس بازیگر برنده اسکار و سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی نامزدهای بخش بهترین فیلم را اعلام می‌کنند. کریس پیتسلو ـ اسوشیتدپرس







"آن سه". کارولینا، آمریکا. هیلاری کلینتن و باراک اوباما دو نامزد مطرح حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری با جان ادواردز سناتور سابق بحث می‌کنند. مری آن چاستین ـ اسوشیتدپرس







"نماد ایمان". تمنولسکایا، روسیه. مردی در مراسم عید تجلی مسیح یک تابلو نقاشی را با خود می‌برد. ادوارد کورنینکو ـ رویترز







"جامانده". رومانو پرودی نخست‌وزیر ایتالیا پس از آنکه مجلس سنا این کشور به دولت او رای اعتماد نداد، از مقام خود کناره‌گیری کرد. الساندرو تارانتینو ـ اسوشیتدپرس







"دو متر پائین‌تر". پیونگ یانگ، کره شمالی. یک شهروند برف‌های روی خودرو خود را پاک می‌کند. یانهاپ ـ رویترز



