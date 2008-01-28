"نامزدهای اسکار". بورلی هیلز، آمریکا. کتی بیتس بازیگر برنده اسکار و سید گنیس رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی نامزدهای بخش بهترین فیلم را اعلام میکنند. کریس پیتسلو ـ اسوشیتدپرس
"آن سه". کارولینا، آمریکا. هیلاری کلینتن و باراک اوباما دو نامزد مطرح حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری با جان ادواردز سناتور سابق بحث میکنند. مری آن چاستین ـ اسوشیتدپرس
"نماد ایمان". تمنولسکایا، روسیه. مردی در مراسم عید تجلی مسیح یک تابلو نقاشی را با خود میبرد. ادوارد کورنینکو ـ رویترز
"جامانده". رومانو پرودی نخستوزیر ایتالیا پس از آنکه مجلس سنا این کشور به دولت او رای اعتماد نداد، از مقام خود کنارهگیری کرد. الساندرو تارانتینو ـ اسوشیتدپرس
"دو متر پائینتر". پیونگ یانگ، کره شمالی. یک شهروند برفهای روی خودرو خود را پاک میکند. یانهاپ ـ رویترز
"یادبود". استاوروپول، روسیه. در مراسم یادبود شصت و پنجمین سال آزادی استاوروپول از دست نیروهای آلمان، یک دختربچه بین دو سرباز گل سرخ به دست دارد. دانیل سمیونوف ـ خبرگزاری فرانسه / گتی
"ادای احترام". میامی، آمریکا. بازیکنان تیم بسکتبال کلیولند کاوالایرز در سالروز تولد مارتین لوتر کینگ پیش از بازی با تیم میامی هیت یک پرچم بزرگ از رهبر جنبش آزادیخواهانه در دست دارند. لین اسلیدکی ـ اسوشیتدپرس
"مبارزه با ایدز". داووس، سوئیس. رئیس شرکت دل، بونو و بیل گیتس در مراسم معرفی رایانه "دل رد". خرید هر رایانه یعنی کمک 50 تا 80 دلاری به مبارزه با ایدز در آفریقا. رمی استاینگر ـ مایکروسافت / اسوشیتدپرس
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