به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نخستین جشنواره بین المللی آخرین منجی، امیر رضا خادم عضو شورای ریاست جشنواره بین المللی آخرین منجی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره بر لزوم ساماندهی فعالیتها، برنامه ها و تعاملات روزمره در راستای فراهم شدن زمینه های ظهور منجی عالم بشریت گفت: فراهم شدن زمینه های ظهور حضرت در دو بعد فردی و اجتماعی فراهم می شود.



وی ایجاد زمینه های ظهور در بعد فردی را شامل حرکت در مسیری هماهنگ با مسیر ظهور دانست و اظهار داشت: شناخت واقعیتهای اجتماعی و دنیای پیرامون و تلاش برای تطابق اعتقادات و اصول دینمان می تواند زمینه ساز حرکت و گام برداشتن به سمت یک منتظر واقعی باشد.



عضو شورای ریاست جشنواره بین المللی آخرین منجی حرکت در مسیر زمینه سازی برای ظهور را در گرو تدوین سند چشم اندازی دقیق در حوزه مهدویت دانست و بیان کرد: در فضای حکومتی که اعتقاد به مهدویت وجود دارد باید برنامه ریزی ها طوری تدوین شود که این آموزه در همه شؤون زندگی ساری و جاری شود.



وی با ابراز تأسف از نبود مهندسی فرهنگی در همه مباحث فرهنگی تصریح کرد: خلاء مهندسی فرهنگی در تمام سندهای راهبردی و طرحهای جامع مشهود است که این مسئله فرهنگ مهدویت را نیز شامل می شود.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه های افراطی و تفریطی در حوزه فرهنگ به دلیل نبود سند چشم انداز و شفاف نبودن بایدها و نبایدهای فرهنگی در این فضا شکل می گیرد. این در حالی است که نبود سند چشم انداز در حوزه مهدویت ما را از مسیر اصلی دور می کند.



خادم، وظیفه همه برنامه ریزان و سیاستمداران را شناخت دنیای امروز و اعتقادات اسلامی دانست و خواستار استفاده از نیروهای ارزشی و امکانات همه سازمانها و ارگان ها برای توسعه فرهنگ انتظار شد.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اگر بخواهیم در نگاهی بسته و تنها برآمده از سنت به دنبال توسعه فرهنگ مهدویت باشیم ره به جایی نمی بریم و نگاه افراطی و تفریطی در همه امور موجب می شود حرکت رو به جلو قابل رؤیت و محسوس نباشد.