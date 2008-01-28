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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۲

186 کارگاه IT در مدارس کهگیلویه و بویراحمد فعال است

186 کارگاه IT در مدارس کهگیلویه و بویراحمد فعال است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس گروه فناوری اطلاعات سازمان آموزش آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: 186 کارگاه IT در مدارس کهگیلویه و بویراحمد فعال است.

الله داد ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: این کارگاه ها به یکهزار و 800 رایانه در مدارس راهنمایی، دبیرستان و هنرستان تجهیز شده اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 100 کارگاه آموزشی به شبکه ملی مدارس کشور متصل خواهند شد، بیان کرد: مراحل اتصال 86 آموزشگاه روستایی با همکاری شرکت مخابرات، به شبکه ملی تا یک سال آینده انجام می شود.

ولایتی افزود: با اتصال به این شبکه دانش آموزان می توانند از آموزشهای مجازی استفاده کنند و در این رابطه هفت هزار CD برنامه آموزشی بین مدارس توزیع شده است.

ولایتی از راه اندازی پرتال سازمان آموزش و پرورش استان خبرداد و گفت: این پرتال با آدرس WWW.KBEDU.IR راه اندازی شده و مدارس می توانند اطلاعات و اخبار خود را در این سایت قرار دهند.

وی بیان داشت: این پرتال هم اکنون در مناطق یاسوج، گچساران، دهدشت، بهمئی، دنا، چرام و مارگون فعال است.

کد مطلب 628261

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