186 کارگاه IT در مدارس کهگیلویه و بویراحمد فعال است

الله داد ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: این کارگاه ها به یکهزار و 800 رایانه در مدارس راهنمایی، دبیرستان و هنرستان تجهیز شده اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 100 کارگاه آموزشی به شبکه ملی مدارس کشور متصل خواهند شد، بیان کرد: مراحل اتصال 86 آموزشگاه روستایی با همکاری شرکت مخابرات، به شبکه ملی تا یک سال آینده انجام می شود.

ولایتی افزود: با اتصال به این شبکه دانش آموزان می توانند از آموزشهای مجازی استفاده کنند و در این رابطه هفت هزار CD برنامه آموزشی بین مدارس توزیع شده است.

ولایتی از راه اندازی پرتال سازمان آموزش و پرورش استان خبرداد و گفت: این پرتال با آدرس WWW.KBEDU.IR راه اندازی شده و مدارس می توانند اطلاعات و اخبار خود را در این سایت قرار دهند .