شایسته پیروزی برابر سپاهان بودیم / پرسپولیس را هم شکست می دهیم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: با توجه به شناختی که از نقاط ضعف و قوت این تیم داشتیم، به خوبی مانع از حرکات مثبت این تیم شدیم و با استفاده بسیار مناسب از موقعیت های خود در این دیدار به 3 امتیاز ارزشمند دست یافتیم.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم با اشاره به این موضوع که بازیکنان این تیم برای کسب پیروزی از جان و دل مایه گذاشتند، تاکید کرد: از بازیکنان تیم بسیار راضی هستم. آنها در نیم فصل نخست لیگ برتر در 3 دیدار نخست شکست خورده بودند اما امروز با برتری برابر صباباتری و سپاهان به نوعی این باختها را جبران و از این تیم ها انتقام گرفتند.

وی اضافه کرد: در دو هفته گذشته به ترتیب برابر تیم های سوم و دوم جدول به پیروزی دست یافتیم و هدفمان این است که هفته آینده در تهران هم پیروز شویم تا در ادامه روند رو به رشد خود، تیم نخست جدول را هم شکست دهیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال ب کشورمان با بیان این موضع که موفقیت های اخیر ابومسلم حاصل تلاش کادرمدیریت، فنی و بازیکنان است، در مورد دیدار با پرسپولیس تصریح کرد: دیدار سختی برابر پرسپولیس آنهم مقابل تماشاگران این تیم پیش رو داریم ولی بازیکنان از نظر روحی و تاکتیکی برای این دیدار کاملا آماده هستند و برای کسب 3 امتیاز به تهران می آئیم.

وی در خصوص حضور کلمنته در راس هرم فنی تیم ملی خاطرنشان کرد: وی یک مربی خوب است که امیدوارم هرچه زودتر با حضور در ایران هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد و بتواند برای تیم کشورمان مثمر ثمر باشد.

مظلومی درپایان گفت: کلمنته در سال های اخیر نتایج مناسبی در تیم های اسپانیا و صربستان کسب نکرده است ولی امیدوارم بدون انگیزه های مالی هدایت ایران را برعهده گرفته باشد و همانند دورانی که در تیم های مختلف موفق بوده است، با تیم ایران هم در مسابقات مختلف نتایج خوبی کسب کند.