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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۳

مظلومی در گفتگو با مهر:

شایسته پیروزی برابر سپاهان بودیم / پرسپولیس را هم شکست می دهیم

شایسته پیروزی برابر سپاهان بودیم / پرسپولیس را هم شکست می دهیم

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان، تیمش را شایسته پیروزی در دیدار هفته نوزدهم برابر سپاهان دانست.

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: با توجه به شناختی که از نقاط ضعف و قوت این تیم داشتیم، به خوبی مانع از حرکات مثبت این تیم شدیم و با استفاده بسیار مناسب از موقعیت های خود در این دیدار به 3 امتیاز ارزشمند دست یافتیم.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم با اشاره به این موضوع که بازیکنان این تیم برای کسب پیروزی از جان و دل مایه گذاشتند، تاکید کرد: از بازیکنان تیم بسیار راضی هستم. آنها در نیم فصل نخست لیگ برتر در 3 دیدار نخست شکست خورده بودند اما امروز با برتری برابر صباباتری و سپاهان به نوعی این باختها را جبران و از این تیم ها انتقام گرفتند.

وی اضافه کرد: در دو هفته گذشته به ترتیب برابر تیم های سوم و دوم جدول به پیروزی دست یافتیم و هدفمان این است که هفته آینده در تهران هم پیروز شویم تا در ادامه روند رو به رشد خود، تیم نخست جدول را هم شکست دهیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال ب کشورمان با بیان این موضع که موفقیت های اخیر ابومسلم حاصل تلاش کادرمدیریت، فنی و بازیکنان است، در مورد دیدار با پرسپولیس تصریح کرد: دیدار سختی برابر پرسپولیس آنهم مقابل تماشاگران این تیم پیش رو داریم ولی بازیکنان از نظر روحی و تاکتیکی برای این دیدار کاملا آماده هستند و برای کسب 3 امتیاز به تهران می آئیم.

وی در خصوص حضور کلمنته در راس هرم فنی تیم ملی خاطرنشان کرد: وی یک مربی خوب است که امیدوارم هرچه زودتر با حضور در ایران هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد و بتواند برای تیم کشورمان مثمر ثمر باشد.

مظلومی درپایان گفت: کلمنته در سال های اخیر نتایج مناسبی در تیم های اسپانیا و صربستان کسب نکرده است ولی امیدوارم بدون انگیزه های مالی هدایت ایران را برعهده گرفته باشد و همانند دورانی که در تیم های مختلف موفق بوده است، با تیم ایران هم در مسابقات مختلف نتایج خوبی کسب کند.

کد مطلب 628267

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