"سرشت انسانی" با هفت اتمسفر در جشنواره تئاتر فجر

پورمراغه در مورد ویژگیهای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "این کار به صورت تکموضوعی ارائه نمیشود و به نوعی مرکزگریز است. یعنی به صورت همزمان چند خط روایی مختلف را کنار هم دنبال و روایت میکند. مضمون این اثر مسایل و موضوعهای انسانی از ابتدای آفرینش بشر تا دغدغههای مختلف انسان را به تصویر میکشد."
وی در مورد بخشهای مختلف "سرشت انسانی" اظهار داشت: "این نمایش هفت فضا یا اتمسفر مختلف دارد که هر کدام از این بخشها عنوان مربوط به خود را دارند. اتمسفرهای اول تا هفتم به ترتیب خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ، آوازی هم نخوندیم، برید بخوابید، هر چه اکسیژن و نیتروژن داریم حرومش کنید و مصرف کنید، دوباره شهری میسازیم، کتاب، کتاب، کتاب، کتاب و نوستالژی برادرکشی نام دارند."
این کارگردان با اشاره به اینکه از نظر ساختاری تلاش شده نمایش مفهوم تجربههای دانشجویی را رعایت کند، گفت: "ما سعی کردیم با توجه به تجربههایی که در دوران دانشجویی به دست آوردهایم، به شیوه اجرایی جدید دست پیدا کنیم و نمایش را بر اساس شیوه بازیگری گروتفسکی شکل دادیم. به همین خاطر طراحی صحنه و نور نداریم و بازیگر با استفاده از بدن و بیان مفاهیم را منتقل می کند."
پورمراغه ادامه داد: "در این نمایش شخصیتها فقط یک شماره دارند و کل بازیگرها بر اساس شماره نامیده میشوند و نمایش به نوعی بازی اعداد است. مینا رسولی، سامان سیدابراهیمی، حمید خلفی، کسری اثنیعشری، سروش آقاجانی، ژیلا آل رشاد، اعظم قدمی، شهرزاد رجبزاد، حسین احمدی، رضا شوبکلاهی، مهتاب حسنی، حدیث رضایی نوری، ندا محمدی، زهره منفرد، پروشات سلیمانی، مسعود سامع، علی سیاه تیری و فریدون عباس پورمراغه بازیگران فیلم هستند."
در نمایش "سرشت انسانی به روایت جریانات ناقص فکری" فرزاد حسن میرزایی نویسنده، حسن زارع دستیار کارگردان و برنامهریز، زهرا ایراننژاد مدیر صحنه، رامین شایان و سوناز مودبی طراح بروشور و پوستر، پروشات سلیمانی و پورمراغه طراح لباس گروه تئاتر "با" شرکتکننده از شهرستان تبریز هستند.
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