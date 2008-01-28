تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با نوزدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و هشتم ژانویه سال 2008 میلادی.

- مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا امروز با برگزاری دو دیدار زیر در غنا پیگیری می شود:

* غنا - مراکش

* گینه - نامیبیا

- دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار دوستانه با کاستاریکا و همچنین مسابقه با سوریه در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی از ساعت 15 امروز در زمین کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* شارجه - الامارات

* الجزیره - الظفره

* الاهلی- النصر