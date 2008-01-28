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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال و پیگیری رقابت های فوتبال جام ملتهای آفریقا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با نوزدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و هشتم ژانویه سال 2008 میلادی.

- مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا امروز با برگزاری دو دیدار زیر در غنا پیگیری می شود:
* غنا - مراکش
* گینه - نامیبیا

- دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار دوستانه با کاستاریکا و همچنین مسابقه با سوریه در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی از ساعت 15 امروز در زمین کمپ تیم های ملی آغاز می شود. 

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* شارجه - الامارات
* الجزیره - الظفره
* الاهلی- النصر

کد مطلب 628273

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