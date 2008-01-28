بهره برداری از 91 پروژه آبرسانی مازندران در دهه فجر

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه ها شامل حفر و تجهیز حلقه چاه آبدهی، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع، احداث مخزن است.

محمد علی سلیمی خاطر نشان کرد: حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آب دهی 25 لیتر در ثانیه در شهر کتالم، اجرای دو هزار و 400متر خط انتقال و شبکه توزیع در رامسر، اجرای 2700 متر خط انتقال در عباس آباد، حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 10 لیتر در ثانیه در کلارآباد در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به احداث دو هزار و 200 متر خط انتقال در شهر گزنک و احداث یک باب مخزن 150 متر مکعبی در شهر پل سفید از حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 30 لیتر در ثانیه در شهر سورک خبر داد.

این مسئول یادآور شد: همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 90 کیلومتر توسعه شبکه و 85 کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی با صرف هزینه 43 میلیارد و 500 میلیون ریال به صورت نمادین در یکی از شهرهای استان به بهره برداری می رسد.

به گفته سلیمی، کل اعتبار صرف شده برای اجرای پروژه های دهه فجر در بخش آب و فاضلاب شهری استان 51 میلیارد و 750 میلیون ریال اعلام شده است.

