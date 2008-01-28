امروز در تاریخ

تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران :

در چنین روزی در سال 1357 هجری شمسی روحانیان برجسته کشور در مسجد دانشگاه تهران ، در اعتراض به بستن فرودگاه مهرآباد از سوی دولت بختیار برای جلوگیری از ورود امام خمینی به ایران تحصن کردند. دراین تحصن روحانیان سرشناسی مانند آیت الله طالقانی ، آیت الله بهشتی ، استاد مرتضی مطهری ، دکتر باهنر و دکتر مفتح حضور داشتند. تحصن روحانیون در دانشگاه تهران بازتاب بسیار مطلوبی در جامعه داشت و سبب شد هر روز بیش از روز پیش دانشگاه تهران و خیابان های اطراف شاهد حضور پرشور و خشمگنانه گروه های مختلف مردم برای پشتیبانی از متحصنان باشد و این که همه خواستار بازگشایی فرودگاه ها برای باز گشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی از پاریس به تهران می شدند. پیش از این نیز گفته شده بود که حضرت امام ره در پاریس بختیار را پذیرفته است که در همین روز حضرت امام خمینی(ره) با ارسال پیامی این شایعه ها را تکذیب کردند: "آنچه که ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیر من می پذیرم ، دروغ است، بلکه تا استعفا نکند او را نمی‎پذیرم چون اورا قانونی نمی‎دانم... . من با بختیار تفاهمی نکرده ام و آنچه که سابق گفته است که گفت وگوی بین او ومن بوده دروغ محض است. ملت باید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئه ها باشند". در همین روز نظامیان رژیم پهلوی با محاصره مردم در نقاط مختلف دست به کشتار مردم بی دفاع زدند. بر اساس گفته برخی روزنامه ها در این روز 35 نفر در تهران و 50 نفر در نقاط دیگر کشور به شهادت رسیدند.



تدوین نحوه بازگشت امام خمینی :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش در جلسه ای با شرکت ژنرال قره باغی و ژنرال مقدم از ارتش و ساواک و مهندس بازرگان و یدالله سحابی معاون او از نهضت آزادی ، درباره بازگشت امام خمینی به کشور و وضعیت شورای سلطنت گفت وگو کردند . کمیته استقبال از امام خمینی نیز که برای حضور ایشان در کشور برنامه ریزی می کرد در همین روز مرکز استقرار ایشان پس از ورود به کشور را مدرسه رفاه قرار داد. این کمیته مامور حفاظت از حضرت امام نیز بود .



تهدید توخالی ژنرال قره باغی :

در این روز در سال 1357 همچنین قره باغی عضو شورای سلطنت اعلام کرد چنانچه امام خمینی به خواست خود اقدام به تشکیل دولت کند ارتش مداخله خواهد کرد. وی گفت نیروهای مسلح بیش از این از کسانی که از سربازان می خواهند پیمان شکنی کنند، چشم پوشی نخواهد کرد . این سخنان در حالی گفته می شد که بسیاری از سربازان با رها کردن ارتش و فرار ار سربازخانه ها به آغوش مردم بازگشته بودند و خواستار نابودی رژیم پهلوی بودند .

در گذشت سیدحسن تقی زاده:

در چنین روزی در سال 1348 ه ش سید حسن تقی زاده درگذشت . تقی زاده بیش از 90 سال در قید حیات بود. وی از فعالان در جریان مشروطه خواهی بود و پس از فتح تهران در سلک رهبران حزب عامیون درآمد . وی در میان رهبران این حزب و در کنار افرادی چون سید رضا مساوات ، سلیمان میرزا و وحیدالملک جای گرفت . این حزب در مقابل حزب اعتدالیون دیدگاههای رادیکالی داشت . سید حسن تقی زاده نخستین کسی بود که شعار جدایی دین از سیاست را سرداد و در این خصوص خواستار جدایی نهاد دین از حکومت شد. نقش تقی زاده به عنوان یکی از رهبران انقلاب مشروطه و ‏مهمترین نظریه پرداز ترقی خواهی ایران در آغاز این قرن و همچنین به عنوان نخستین نماینده سنت روشنفکری، ‏روزنامه نگاری در جامعه ایرانی قابل تامل است. او نشریه کاوه را به عنوان یک نشریه سیاسی در جریان جنگ جهانی اول تحت کمیته نجات ملی ایران منتشر می ساخت تا احساسات ضد روسی و موافق با آلمان را در میان ایرانیان تقویت کند . وی با استفاده از نویسندگانی چون محمد قزوینی ، حسین کاظم زاده ، محمد علی جمال زاده ، و رضا تربیت بر اندیشه دشمنی روس ها به ایران تاکید می کرد . این دوره از نشریه کاوه مدت چهار سال انتشار یافت . پس از آن و پس از یک دوره فترت تقی زاده انتشار دوره دوم مجله کاوه را به صورت یک مجله علمی و ادبی و با هدف ترویج تمدن اروپایی در ایران شروع کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات :

در چنین روزی در سال 1365 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات تصویب شد. در سی ام فروردین سال 1379 قانون جدید مطبوعات به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که ناسخ قانون و آیین نامه قبلی بود . بر اساس مواد 47 و 48 قانون آیین نامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد .همچنین این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو ‌گردید.



اظهارت خصمانه وزیر خارجه آمریکا :

در چنین روزی در سال 1980 میلادی ، 1358 ه ش الکساندر هیگ وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به سوالی در باره آینده روابط ایران و آمریکا گفت: تحت هیچ شرایطی کالاهای نظامی به ایران تحویل و یا فروخته نخواهد شد. وی وضعیت سه آمریکایی غیر گروگان را که در ایران به سر می بردند عاملی تعیین کننده در وضعیت آینده روابط دو کشور دانست .



گریز مخفیانه :

در چنین روزی در سال 1980 میلادی شش نفر از کارکنان لانه جاسوسی آمریکایی مخفیانه از ایران گریختند. چهارمقام کنسولی و دو زن در میان این افراد بودند که در جریان تسخیر لانه جاسوسی از در عقب ساختمان کوچکی که در آن بودند فرار کردند . این افراد نزدیک به سه ماه پنهان شدند ودر این مدت از سوی دیپلمات های کانادایی محفاظت می شدند . افراد یادشده از گذرنامه های آماده کانادایی استفاده کردند و به عنوان دیپلمات به کشور خود بازگشتند . نخستین کار خود را با هفته ای چهل دلار در کانزاس سیتی آغاز کرد .



گذشت پطر کبیر :

در چنین روزی در سال 1725 میلادی پطر کبیر درگذشت. پطر از تزارهای مشهور روسیه و از خانواده رومانوف ها بود . او را بنیانگذار روسیه جدید می نامند. وی تلاش های بسیاری برای عظمت و قدرت این کشور کرد .جنگ او با پادشاه سوئد از مشهورترین جنگ های روسیه است . پطر کبیر شهر سن ‎پترزبورگ را در سال 1705 میلادی به عنوان پایتخت جدیدی بر ساحل رود نوا بنا کرد . در سال 1712 پطر کبیر پایتخت را از مسکو به سنت‎ پترزبورگ منتقل کرد. او علاقه ای به شهر مسکو نداشت چرا که کشته شدن عمو و مشاوران مادرش را در جریان یک کودتای درباری در مسکو به چشم دیده بود.



کشف نپتون :

در چنین روزی در سال 1613 میلادی گالیلیو گالیله سیاره نپتون را کشف کرد.



انقلاب در نیکاراگوئه :

در چنین روزی در سال 1978 میلادی باقتل چامورو ناشر روزنامه لاپرانزا در نیکاراگوئه ، مراحل انقلاب دراین کشور سیر سریع تری یافت . واقعه گروگانگیرى 27 دسامبر 1974" جبهه ساندینیست ‏براى رهایى ملى" یکی از عوامل فروپاشی دیکتاتوری سوموزا در نیکاراگوئه بوده است. گروگانگیرها گروه کوچکى بودند که به منزل یکى از بازرگانان معروف نیکاراگوئه که در آن به افتخار « شلتون‏» سفیر آمریکا، مجلس جشنى برگزار بود، حمله بردند و جمع زیادى از میهمانها و دوازه نفر از خانواده «سوموزا» را گروگان گرفتند. این رویداد برای دیکتاتور "سوموزا" گران تمام شد. وى براى کنترل مجدد اوضاع، ضمن اعلام حکومت نظامى و سانسور کا مل مطبوعات، افراد گارد ملى را به تعقیب چریک‏ها اعزام کرد. به فاصله چند ماه، دامنه درگیرى و مخالفت ‏با دیکتاتور سراسر نیکاراگوآ را فراگرفت و جنگ‏هایى موسوم به «جنگ آزادى‏» گسترش یافت. در این میان ترور سردبیر «روزنامه لاپرنزا» (روزنامه مخالفین دیکتاتور) منجر به شعله ورتر شدن دامنه حذف دیکتاتوری در این کشور شد . سرانجام سوموزا در هفدهم ژوئیه 1978 کشور را ترک کرد و دو روز بعد، نیروهاى «ساندینیست‏» وارد پایتخت‏شدند و بقایاى گارد ملى را دستگیر کردند . این «جنگ آزادى‏» با کشته شدن پنجاه هزار نفر به پیروزى رسید. دیکتاتوری ساموزا مانند همه دیکتاتوران آمریکای لاتین وبلکه جهان از حمایت بی چون و چرای دولت آمریکا برخوردار بود و به واسطه این پیشتیبانی هرگونه ندای آزادی خواهی را در نیکاراگوئه سرکوب می کرد و آمریکا نیز مشغول چپاول سرمایه های ملی این کشور بود. البته آمریکا پس از پیروزی ساندینیست ها نیز دست از حرکات و تحریکات ضد انقلابی برنداشت و با حمایت تسلیحاتی و تبلیغاتی وابستگان خود در این کشور مانع از تحقق اهداف مردم این کشور برای آزادی شد و ساندینسست ها به ناچار تن به انتخاباتی دادند که یکی از مخالفان انقلاب که وابستگی تمام عیاری به آمریکا داشت رییس جمهور شد .



استقلال یوگسلاوی :

در چنین روزی در سال 1930 دولت یوگسلاوی مستقل و در این کشور رژیم سلطنتی اعلام شد .



تولد جان بارکلی :

در چنین روزی در سال 1582 میلادی جان بارکلی شاعر اسکاتلندی به دنیا آمد. "آرجنیس" عنوان مهمترین اثر است .



تولد ژان باپتیست پیگال :

در چنین روزی در سال 1714 میلادی ژان باپتیست پیگال مجسمه ساز فرانسوی به دنیا آمد. "پسر با کبوتر" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد اوزاکی کویو :

کویو شاعر، نویسنده و رمان نویس برجسته ژاپنی در چنین روزی در سال 1869 میلادی به دنیا آمد. وی هایکوهای بسیار زیبایی از خود به یادگار نهاده است . "قلب" عنوان مهمترین اثر ادبی اوست .



تولد سوزان سونتاگ :

سوزان سونتاگ نویسنده ، کارگردان و رمان نویس برجسته آمریکایی در چنین روزی در سال 1933 میلادی به دنیا آمد .

"نیکوکار" عنوان مهمترین اثر اوست. وی در سال 1966 میلادی جایزه پل را از آن خود کرد.



درگذشت شارلمانی :

در چنین روزی در سال 814 میلادی شارلمانی امپراطور آلمان و روم در گذشت. وی بین سالهای 800 تا 814 میلادی بر روم حکمرانی می کرد . او در سن 71 سالگی درگذشت .



تولد آرتور نورنبرگ :

در چنین روزی در سال 1912 "آرتور نورنبرگ "دانشمند و زیست شناس آمریکایی در بروکلین به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات ، کرسی استادی در رشته میکروب شناسی دانشکده پزشکی "سنت لوییس" را به خود اختصاص داد . وی در سال 1959 میلادی برنده جایزه نوبل شد.



تصرف شانگهای :

در چنین روزی در سال 1932 میلادی شانگهای چین به تصرف ژاپنی ها در آمد.



درگذشت هنری چهارم :

در چنین روزی در سال 1547 میلادی پادشاه هنری چهارم درگذشت . پسرش ادوارد پنجم جانشین او شد.



شکست فرانسه :

در چنین روزی در سال 1871 میلادی فرانسه در جنگ فرانسه و پروس ، تسلیم پروسی ها شد .



پایان حکومت بر کوبا :

در چنین روزی در سال 1909 میلادی ایالات متحده آمریکا به کنترل مستقیم کوبا پایان داد .



اشغال هلسینکی :

در چنین روزی در سال 1918 میلادی بلشویک ها هلسینکی فنلاند را به اشغال خود در آوردند .



رسمیت سقط جنین :

در چنین روزی در سال 1935 میلادی ایسلند به عنوان نخستین کشوری شناخته شد که سقط جنین را قانونی اعلام کرد .



متفقین در چین :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی و در طول جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین از جاده دوباره باز شده برمه به چین رسیدند .



ساخت نخستین راکتور خصوصی :

در چنین روزی در سال 1958 میلادی ساخت نخستین راکتور هسته ای توریوم - اورانیوم در آمریکا آغاز شد .



نجات ژنرال :

در چنین روزی در سال 1982 میلادی نیروهای ضد تروریستی ایتالیا ژنرال جیمز ال دوزیه را نجات دادند. وی 42 روز قبل توسط بریگاد های سرخ ربوده شده بود .



گروگان گیری در مانیل :

در چنین روزی در سال 1998 میلادی مردان مسلح در مانیل فیلیپین حداقل چهارصد نفر از کودکان و معلمان یک مدرسه را برای چندین ساعت در یک مدرسه ابتدایی به گروگان گرفتند .



اشغال بنغازی :

در چنین روزی در سال 1942 میلادی نیروهای آلمانی بنغازی را در لیبی به اشغال خود در آوردند .



بمباران برلین :

در چنین روزی در سال 1944 میلادی 683 فروند بمب افکن بریتانیایی بر فراز برلین پرواز و این شهر را بمباران کردند .



روز دموکراسی در رواندا :

در چنین روزی در سال 1961 رواندا اعلام جمهوری کرد . به همین مناسبت همه ساله چنین روزی به عنوان روز دموکراسی در این کشور گرامی داشته می شود .این کشور در هجدهم سپتامبر سال 1962 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد. اما با این حال هنوز جنگهای قومی و قبیله ای در این کشور هر از گاهی درمی گیرد. در سال 1994 دو گروه اصلی قومی در این کشور دست به قتل عام یکیدیگر زدند. مردم رواندا ششم خرداد سال گذشته میلادی برای شرکت در یک همه پرسی در زمینه قانون اساسی این کشور که هدف از آن ایجاد تعادل میان دمکراسی رو به پیشرفت در رواندا و سرکوب افراط گرایان قومی است، به پای صندوقهای رأی رفتند. همه پرسی قانون اساسی رواندا به منظور جلوگیری از تکرار قتل عام سال 1994 میلادی این کشور و همچنین پایان دادن به اختلافات میان اکثریت قومی «هوتو» و اقلیت «توتسی» انجام شد. در قتل عام سال 1994 یک میلیون تن در مدت چند روز در رواندا کشته شدند.



تولد هندل :

درچنین روزی در سال 1684 میلادی هندل از بزرگترین آهنگسازان جهان در آلمان به دنیا آمد. وی بیشتر قطعاتی را برای

نواختن ارگ در کلیساها نوشته است. او در سال 1759 میلادی درگذشت.