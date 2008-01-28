عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : فشار وارده بر وزارت دفاع انگلیس برای عمل به تعهدات خود در عراق و افغانستان سبب شده تا تعدادی از افسران بلند پایه ارتش این کشور از سمت خود استعفا کنند.
- وزیر بهداشت دولت انگلیس اتهامات روزنامه میرور علیه وی مبنی بر دریافت شش هزار دلار کمک مالی از یک فرد ناشناس را تکذیب کرد.
-"لیز چنی" از دیپلماتهای آمریکا و دختر معاون رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از "میت رومنی" یکی از نامزدهای حزب جمهوریخواه حمایت می کند.
- وزیران امور خارجه کشورهای آمریکای جنوبی از شب گذشته نشست دو روزه خود را پشت درهای بسته برای توافق درباره اصول تشکیل "اتحادیه آمریکای جنوبی"، در بوگوتا آغاز کردند.
- بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از امروز بازرسی از بزرگترین نیروگاه هسته ای جهان در ژاپن را که در اثر زلزله جولای سال میلادی گذشته آسیب دیده بود، آغاز می کنند.
- نیروهای امنیتی پاکستان شب گذشته از بازداشت 31 شبه نظامی در شمال غربی این کشور خبر دادند. در میان بازداشت شدگان ، یکی از فرماندهان ارتش پاکستان نیز دیده می شود.
- وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد: اتحادیه اروپا استقلال کوزوو را به رسمیت می شناسد و آلمان نیز از این مسئله پیروی می کند.
- کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز گذشته از ثبت نام "میخائیل کاسیانف" نخست وزیر اسبق این کشور به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرد. دلیل این امر جمع آوری امضاهای جعلی از سوی کاسیانف اعلام شده است.
- برخی خبرگزاری ها از سفر "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس به عربستان برای مذاکره درباره اقدام رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه خبر دادند.
- طالبان خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر ربودن یک تبعه آمریکایی در افغانستان را تکذیب کرد.
- در جریان از خط خارج شدن یک قطار مسافربری در مرکز ترکیه، دست کم 10 نفر کشته و بیش از 12 نفر زخمی شدند.
- یکی از ژنرالهای بازنشسته ارتش پاکستان و از منتقدان "پرویز مشرف" رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد: تعجب نمی کنم اگر بشنوم که حملات تروریستی پاکستان توسط مشرف وبا هدف بهبود وجهه اسلام آباد در نزد کشورهای غربی انجام شده است.
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