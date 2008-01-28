معاون فرهنگی ارشاد: زحمات برگزارکنندگان جشنواره نخست شعر فجر را نباید زیر سوال برد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به نقاط ضعف و قوت نخستین جشنواره شعر فجر در سال 85 گفت : وجود نقاط ضعف در دوره اول به معنی این نیست که بگوییم "به هر حال هر جایزه ای در اولین گام ضعفهایی دارد چرا که ممکن است این کاستیها در دوره های بعد هم وجود داشته باشد"، رفتار درست این است که نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی درباره انتقاداتی که به شیوه برپایی نخستین دوره این جایزه مطرح شده است، نیز گفت : نباید زحمات همکارانمان را در دوره قبل فراموش کنیم و آنها را زیر سوال ببریم. من خودم شاهد زحماتی که این همکاران کشیدند بودم. اما ما امسال در شورای سیاستگذاری جشنواره سعی کردیم نکاتی را که در دوره اول مورد انتقاد بوده برطرف کنیم تا دوره دوم گامی به پیش باشد.

پرویز با اشاره به شیوه برگزاری دوره فعلی جشنواره، اضافه کرد: هدفمان از راه اندازی بخش جوان، طرح چهره های جوان و شناساندن آنها به جامعه و فراهم کردن شرایطی است که راحت تر بتوانند آثارشان را به دست مخاطب برسانند و در همین راستا معاونت فرهنگی امسال آثار چهره های جوان برگزیده را چاپ می کند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص علت حضور موسسه خانه کتاب در جایزه شعر فجر امسال و مشارکت ندادن انجمنها و تشکلهای شعری دیگر گفت : دخالت دادن مراکز مرتبط با مقوله شعر و بهره گیری از نظر کارشناسی این مجموعه ها در شورای سیاستگذاری جشنواره مد نظر قرار داده شده است اما اینکه کاری که در سطح ملی دارد انجام می شود به یک مجموعه واگذار شود، کار صحیحی نیست. خانه کتاب هم جایگزین تشکلهای شعری نشده اما طبیعی است که بخشی از فعالیتهای اجرایی و اقداماتی که می تواند در معاونت فرهنگی ارشاد انجام بگیرد برای تسهیل امور به موسساتی مانند موسسه نمایشگاه های بین المللی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مرکز میراث مکتوب، خانه کتاب و نظایر اینها واگذار شود. خانه کتاب مداخله ای در امر داوری یا مسائل علمی جشنواره شعر فجر نخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال مرتبط دیگری درباره تنگ شدن فضای کار برای تشکلهای حرفه ای ادبی اعم از شعر و داستان به واسطه فعالیت گسترده نهادهای دولتی و وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: اتفاقاً این گونه پرسشها نشان می دهد که ما حجم فعالیتمان را افزایش داده ایم و از آن اتهامی که همیشه به ما نسبت داده می شود مبنی بر اینکه کم کاری می کنیم مبرا شده ایم. با این وجود باید بگویم که حتی این اتفاق هم نیفتاده است یعنی این حجم کارها را من و همکارانم انجام نداده ایم بلکه آنها را همان بخش خصوصی و غیردولتی انجام می دهند و در واقع ما فقط شرایط را برای اجرا تسهیل می کنیم. نمونه این کارها هم چاپ 100 کتاب شعری است که شاعران ما سروده اند که ممکن بود زمینه چاپ آثارشان فراهم نباشد و آثارشان در دسترس مخاطبان قرار نگیرد.

محمود اکرامی فر دبیر جایزه شعر فجر نیز در این نشست گفت : جایزه شعر فجر 11 بهمن ماه و در شهر مشهد آغاز و از این روز تا 2 اسفند در تمام استانهای کشور برپا می شود، اما اینکه در هر استانی چه روز برگزار می شود به استانهای مربوطه بستگی دارد. با این وجود تا کنون 17 استان روزهای برگزاری جایزه را در مناطق خودشان اعلام کرده اند و بر اساس دستور العمل تمام استانها باید تا 24 بهمن گزارش کار خود را به ما اعلام کنند.

در این نشست خبری همچنین محمود سالاری دبیر اجرایی دومین جایزه شعر فجر از خبرنگاران حاضر به دلیل ضعف سیستمهای حرارتی محل برگزاری نشست خبری و برودت هوای آن عذرخواهی و ابراز امیدواری کرد با تعمیر یا تعویض سیستمهای گرمایشی، نشست خبری سومین دوره جشنواره شعر فجر در سال 87 با گرمای مطلوب برگزار شود.