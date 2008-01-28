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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۲۸

مایحتاج مردم در پایان سال باید تامین شود

مایحتاج مردم در پایان سال باید تامین شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان بر همکاری دستگاه های دولتی برای رفع نیازهای مردم در پایان سال تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رئوفی نژاد دیشب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: برای رفع مشکلات مردم در پایان سال نمایشگاههای بهاره در کلیه شهرستانهای استان تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تامین میوه ایام عید در استان کرمان گفت: باید پیش بینی های لازم جهت در دسترس بودن میوه و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا در ایام عید امسال صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی کرمان در ادامه این جلسه گفت: در نمایشگاههای بهاره در پایان سال کلیه مایحتاج ضروری مردم عرضه خواهد شد.

حمید قاسم نژاد با اشاره به خرید 20 تن میوه توسط سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج گفت: خرید میوه شب عید مردم این استان آغاز شده است و قرا دادهای لازم برای خرید مرکبات با سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج منعقد شده است.

وی تصریح کرد: برنامه کنترلی ویژه برای کنترل قیمتهای اقلام مورد نیاز مردم در پایان سال صورت خواهد گرفت.


کد مطلب 628296

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