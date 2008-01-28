مایحتاج مردم در پایان سال باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رئوفی نژاد دیشب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: برای رفع مشکلات مردم در پایان سال نمایشگاههای بهاره در کلیه شهرستانهای استان تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تامین میوه ایام عید در استان کرمان گفت: باید پیش بینی های لازم جهت در دسترس بودن میوه و جلوگیری از افزایش قیمت این کالا در ایام عید امسال صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی کرمان در ادامه این جلسه گفت: در نمایشگاههای بهاره در پایان سال کلیه مایحتاج ضروری مردم عرضه خواهد شد.

حمید قاسم نژاد با اشاره به خرید 20 تن میوه توسط سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج گفت: خرید میوه شب عید مردم این استان آغاز شده است و قرا دادهای لازم برای خرید مرکبات با سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج منعقد شده است.

وی تصریح کرد: برنامه کنترلی ویژه برای کنترل قیمتهای اقلام مورد نیاز مردم در پایان سال صورت خواهد گرفت.



