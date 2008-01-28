سه روز تا جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به تدوین مجموعه نوروزی "نشانی"، نگاهی نو به شخصیت امام (ره) در فیلم "بازگشت" و گفتگو با الهام پاوه‌نژاد درباره مجموعه "بیداری". گفتگو با جولین شنیبل کارگردان نامزد اسکار، نگاهی به نامزدهای اسکار هشتادم و نقدی بر فیلم "رویای کاساندرا" در صفحه سینما جهان و نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم فجر و کلید خوردن مجموعه جدید بهروز افخمی با حضور شهردار تهران در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* پاوه‌نژاد درباره نقش سارا در مجموعه "بیداری" گفته: "سارا تصویری متفاوت از نقش هایی است که تاکنون اجرا کرده ام. در کارهای صحنه فرصت تجربه نقش های متفاوت وجود دارد، اما در آثار تصویری باید به تفاوت موقعیت‌ها بسنده کرد. فیلمنامه محکم و حسابگرانه آقای عظیم‌پور هم جایی برای شک و تردید باقی نمی‌گذاشت. تنها نکته نازایی سارا بود که تجربه حس مادری من در دنیای واقعی ایشان را دچار شک کرده بود که این حس حسرت به خوبی درنیاید."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به نشست مطبوعات دبیر جشنواره فیلم فجر، خرید بیش از 70 فیلم روز دنیا برای نوروز 87، ویژه‌برنامه‌های شبکه تهران در دهه فجر و اخبار کوتاه. گفتگو با داود شهیدی کاریکاتوریست در صفحه تجسمی، گفتگو با صدرالدین حجازی درباره مجموعه "ساعت شنی" در صفحه رادیو و تلویزیون و پخش مجموعه "پدرخوانده" در ایام دهه فجر و یادداشتی بر برنامه ورزشی "90" در صفحه بخوانید و ببیند آمده است.

* درباره برنامه "90" عنوان شده: "این برنامه عملاً برنامه‌ای برای تعامل و گاه جدال فوتبالی شده است. اگر دیدن یک مسابقه فوتبال به تنهایی می‌تواند جذاب باشد، دیدن برنامه ای مثل "90" که تلاش می‌کند تا آنجا که تیغش می‌برد بی‌ملاحظه باشد هم می‌تواند برای علاقمندان پیگیر فوتبال لذتبخش باشد. به هر حال فوتبال در کشور ما به یک اپیدمی تبدیل شده و تب آن در میان اقشار مختلف وجود دارد. "90" اساساً بر اجرای مجری و نیز موضوعات مورد بحث بنا شده است."

"همشهری" در صفحه موسیقی می پردازد به کوتاه از مرحوم حاج قربان سلیمانی نوازنده تار و یادداشتی درباره هنر وی. نگاهی به پرفروشترین فیلم سال 2007، نقدی بر فیلم "سرزمینی برای پیرمردها نیست" و "ترور جسی جیمز ..." در صفحه سینما و گزارش نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم فجر، اعلام برنامه‌های هنری دهه فجر، حضور فیلم ایرانی "دوست داشتن" در جشنواره فجر و اخبار کوتاه از داودی، خواجویی، شجریان و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

* درباره فیلم "سرزمینی برای پیرمردها نیست" آمده: "در فیلم آنچه اهمیت دارد، واکاویدن درونیات کاراکترهاست. کوئن ها به چهره انسان‌ها خیره می‌شوند بدون اینکه درباره شان دست به قضاوت بزنند. اینگونه است که خاویر باردم در این فیلم آدمکشی است که نمونه اش را در هیچ فیلم دیگری ندیده‌اید. کاراکترهای آخرین ساخته برادران کوئن از انگاره های ذهنی تماشاگر فاصله می گیرند. آنها چند وجهی اند و در عین سادگی پیچیده به نظر می رسند."

"ایران" در صفحه پایانی می پردازد به نشست رسانه ای دبیر جشنواره فیلم فجر، میخالکف در جشنواره فیلم فجر، تأکید علی نصیریان بر توجه به سنت‌ها، مرتضی احمدی در جشنواره فجر، 70 فیلم خارجی در برنامه های نوروزی سیما، جایزه اتحادیه کارگردانان آمریکا برای برادران کوئن و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم فجر، نمایشگاه آرماندو میلانی در بزرگداشت مرتضی ممیز، گپی با کامبیز درمبخش، نگاهی به "کلاغ نامه" عباس صفاری، اجرای دو نمایش جدید در تهران، ستایش لس آنجلس تایمز از "سنتوری"، نقد و بررسی کتاب "تنگنا" در شهر کتاب و از روزنامه های جهان.

* در خبر فیلم "سنتوری" عنوان شده: "آخرین خبرها حاکی از نمایش این فیلم در سالن لامل بورلی هیلز در لس آنجلس است. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره 25 ژانویه در مطلبی با عنوان "سنتوری، مرد موسیقی" به این فیلم و درونمایه آن پرداخته است. داریوش مهرجویی در این فیلم روایت غم انگیزی از اعتیاد ارائه داده است. مضمون اعتیاد در حالی از سوی این کارگردان مطرح می شود که او طی چهار دهه اخیر یکی از با جرأت ترین و پیشروترین فیلمسازان ایران بوده است."

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به 10 فیلم برتر منتقدان ایرانی در هزاره سوم، درباره این فیلم‌ها و دو یادداشت در این خصوص. نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم فجر، معرفی برندگان جوایز انجمن کارگردانان آمریکا، یادداشتی درباره داوری‌ها در جشنواره فیلم فجر از احمد میراحسان و معرفی بهروز افخمی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* درباره افخمی عنوان شده: "افخمی آدم باهوشی است که از موقعیت ها و شرایط ویژه جامعه ایران به خوبی به نفع کار هنری اش استفاده می کند. این نکته را با توجه به کارنامه کاری او در دوره های بعد از انقلاب می توان صادق دانست. تمام کارهای او در هر دوره از خبرسازترین اتفاق های روز بوده اند و او این روزها با دو خبر در حوزه سینما و تلویزیون مورد توجه است: فیلم سینمایی "فرزند صبح" و مجموعه تلویزیونی "آتش نشانان".

"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به معرفی برگزیدگان انجمن کارگردانان آمریکا، نشست خبری جشنواره فیلم فجر، معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم ساندنس و اخبار کوتاه. "جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به نشست خبری جشنواره فیلم فجر، تشریح برنامه‌های فرهنگی هنری دهه فجر، فراخوان مسابقه بانک جهانی سوئیس برای عکاسان ایران، برگزاری پنجمین همایش تجلیل از پیرغلامان، تعویق نمایشگاه آثار خوشنویسی اهدایی شجریان و خریداری بیش از 70 فیلم روز دنیا برای نوروز 87.

"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به چند حاشیه از فیلم خارجی "تاوان"، درباره فیلم، دو نقد بر "تاوان" و گفتگو با یان مک یوئین نویسنده رمان "تاوان" درباره فیلم. گزارش نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم فجر، معرفی برگزیدگان جشنواره ساندنس، گپی با پوران درخشنده عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر، برگزیدگان انجمن کارگردانان آمریکا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.