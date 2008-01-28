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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

شیر در کرمان به صورت الکترونیکی توزیع می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان کرمان از توزیع الکترونیکی شیر در استان کرمان خبر داد.

مصطفی زریسفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این طرح در سراسر استان کرمان توزیع شیر و پرداخت هزینه های آن به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح مشخص شدن میزان توزیع شیر در یک مقطع زمانی و آسانی در پرداخت هزینه های کارخانه ها و دولت است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان کرمان خاطر نشان کرد: به کلیه واحدهای صنفی، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های سراسر استان اعلام شده است برای ادامه فعالیت با ارائه مدارک لازم، کارت الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی یادآور شد: هزار و 664 عامل توزیع شیر در کرمان فعالیت می کنند که برای دریافت کارت الکترونیکی تا سیزدهم ماه جاری فرصت دارند.

وی اجرای این طرح را در راستای دولت الکترونیک و صرفه جویی در وقت و سهولت کار اعلام کرد.


 
 

کد مطلب 628304

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