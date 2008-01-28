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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۲۳

مصطفی محدثی‌خراسانی:

کنگره‌های شعر دفاع مقدس را در شهرهای مختلف برگزار کنیم

کنگره‌های شعر دفاع مقدس را در شهرهای مختلف برگزار کنیم

اگر بتوانیم کنگره‌های شعر دفاع مقدس را در شهرهای مختلف برگزار کنیم همه مردم ایران را در شعر دفاع مقدس شریک خواهیم کرد و آن وقت شاهد استقبال بی‌نظیر مردم از کنگره‌های شعر دفاع مقدس خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محدثی‌خراسانی گفت: دو ویژگی دفاع مقدس را از سایر تهاجمات و جنگ‌های تاریخ جدا می‌سازد؛ اول دخیل بودن همه مردم در عرصه دفاع و دوم درآمیختگی دفاع از عقاید و دفاع از آب و خاک با هم.

وی اظهار داشت: جریان دفاع مقدس و شور و هیجانی که بر مبنای آن پی‌ریزی شده، آن‌قدر تاثیر‌گذار بوده است که کماکان شاهد تجلی آن در آثار شاعران و نویسندگان هستیم.

این شاعر و منتقد ادبی گفت: باید تعریف‌ها را عوض کنیم. شاید دفاع مقدس تمام شده باشد اما دفاع رزمندگان در سنگرهای دیگر ادامه دارد و در زمینه ادبیات هم این گونه است. با این تغییر تفکری که در انقلاب اسلامی داشتیم تغییر نمی‌کند اما نوع بیان این تفکرات چه در دفاع مقدس و چه ارزش‌های دیگر تغییر می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: یک کنگره نباید صرفا به برگزاری خلاصه شود و در پس آن بیلان کاری مدنظر باشد. باید تبلیغات و دعوت از چهره‌های سرشناس ادبی دفاع مقدس حتما مدنظر باشد.

شاعر «سلوک باران» با اعتقاد به آسیب‌شناسی شعر دفاع مقدس افزود: قطعا به آسیب‌شناسی نیاز داریم. اما باید ابتدا در تعریف‌ها به یک نقطه واحد برسیم و آن وقت نقد و بررسی را شروع کنیم.

محدثی خراسانی اظهار داشت: کنگره‌های شعر بسیار سودمند است اما برگزاری آن در مناطق عملیاتی جنوب کمکی به شاعر نمی‌کند. 

کد مطلب 628305

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