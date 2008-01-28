به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محدثی‌خراسانی گفت: دو ویژگی دفاع مقدس را از سایر تهاجمات و جنگ‌های تاریخ جدا می‌سازد؛ اول دخیل بودن همه مردم در عرصه دفاع و دوم درآمیختگی دفاع از عقاید و دفاع از آب و خاک با هم.

وی اظهار داشت: جریان دفاع مقدس و شور و هیجانی که بر مبنای آن پی‌ریزی شده، آن‌قدر تاثیر‌گذار بوده است که کماکان شاهد تجلی آن در آثار شاعران و نویسندگان هستیم.

این شاعر و منتقد ادبی گفت: باید تعریف‌ها را عوض کنیم. شاید دفاع مقدس تمام شده باشد اما دفاع رزمندگان در سنگرهای دیگر ادامه دارد و در زمینه ادبیات هم این گونه است. با این تغییر تفکری که در انقلاب اسلامی داشتیم تغییر نمی‌کند اما نوع بیان این تفکرات چه در دفاع مقدس و چه ارزش‌های دیگر تغییر می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: یک کنگره نباید صرفا به برگزاری خلاصه شود و در پس آن بیلان کاری مدنظر باشد. باید تبلیغات و دعوت از چهره‌های سرشناس ادبی دفاع مقدس حتما مدنظر باشد.

شاعر «سلوک باران» با اعتقاد به آسیب‌شناسی شعر دفاع مقدس افزود: قطعا به آسیب‌شناسی نیاز داریم. اما باید ابتدا در تعریف‌ها به یک نقطه واحد برسیم و آن وقت نقد و بررسی را شروع کنیم.

محدثی خراسانی اظهار داشت: کنگره‌های شعر بسیار سودمند است اما برگزاری آن در مناطق عملیاتی جنوب کمکی به شاعر نمی‌کند.