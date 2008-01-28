قلعه نوعی از مس جدا نخواهد شد

حمید نیک نفس در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از دلایل عقد قرار داد با قلعه نوعی برنامه ریزی بلند مدت برای فصل آینده است.

وی تصریح کرد: اگر قلعه نوعی برای فصل آینده قصد مربیگری در ایران را داشته باشد بعید می دانم از صنعت مس کرمان جدا شود.

نیک نفس گفت: ابتدای فصل هدف مس قرار گرفتن در نیمه بالای جدول لیگ برتر بود، اما با توجه به نتایج نامطلوب نیم فصل اول امیدواریم با کسب امتیازات لازم چند پله در جدول رده بندی صعود کنیم.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه توانستیم در فصل نقل و انتقال دو بازیکن تاثیر گذار را جذب کنیم که هم "شاهین خیری" و هم بازیکن نیجریه ای در بازی با پاس و ذوب آهن شایستگی های خود را نشان دادند.