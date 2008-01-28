همایش بزرگ معلولان در کرمان برگزار می شود

صادق زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این همایش دو هزار نفر از معلولین استان کرمان در روز 17 بهمن شرکت خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: با برگزاری این همایش و حضور پرنگ معلولین در جامعه حس خود باوری و توانمندی در این افراد تقویت خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از رژه و انجام حرکتهای نمایشی توسط معلولین در این روز خبر داد و گفت: برای برگزاری این همایش با مراکز نگهداری معلولان و هیئتهای ورزشی برای شرکت فعال در برنامه ها هماهنگی لازم انجام گرفته است.

صادق زاده یادآور شد: کوهپیمایی ویژه معلولین و جانبازان قطع عضو در ارتفاعات "سینک" و برگزاری مسابقه ویلچر رانی ویژه معلولین و جانبازان ضایعه نخاعی از دیگر برنامه های دهه فجر امسال است.