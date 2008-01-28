تیم کویرنوردی خراسان جنوبی ‌به قلب کویر افسانه ‌ای لوت سفر می کنند

دبیر انجمن حامیان کویر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به زیباییهای بکر کویر لوت ایران، این منطقه را دارای ضخیم ‌ترین لایه ازن دنیا دانست.

احمد رونقی اظهار داشت: کویر لوت علاوه بر عنوان گرمترین نقطه کره زمین با دمای بیش از 67 درجه سانتیگراد در سایه، عناوینی مانند نقطه صفر حیات، بلندترین هرم ‌های شنی جهان، کویر افسانه ‌‌ای (قوم نفرین شده لوت) را به همراه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اولین کویرنوردی در قلب لوت افزود: تیم عملیاتی تحقیقاتی انجمن حامیان کویر ایران موفق شد طی یک برنامه دو روزه مقداری از سوخت مصرفی و آب مورد نیاز برنامه اصلی را که در ایام دهه مبارک فجر اجرا خواهد شد در مسیر تعیین شده به سمت قلب کویربارگذاری کند و پس از ثبت نقاط توسط GPS با موفقیت کامل به کمپ پشتیبانی خود مراجعت نماید.

رونقی یادآور شد: تیم محققین کویرنورد برای اجرای این برنامه مدت پنج سال کار تحقیقاتی و شناسایی را در مناطق مختلف این کویر پهناور انجام داده و تاکنون سه بار به قسمت‌ های دست‌ نیافتنی آن سفر نموده است که نتیجه آن طی سفری بی‌ سابقه با هدف دست‌ یابی به نقطه صفر حیات در زمین انجام خواهد پذیرفت.

رونقی ادامه داد: کویرنوردان در این سفر علاوه بر بهره ‌گیری از توان جسمی و راهپیمایی از سه دستگاه خودرو دو دیفرانسیل لندرور به طور کامل مجهز و دو دستگاه موتور سیکلت تریل پرقدرت نیز بهره خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 200 ساعت جلسات فنی سفر شامل تئوری سفر، تحلیل نقشه ‌ها، برنامه ‌ریزی، پشتیبانی، تجهیزات، بازسازی خودرو، اطلاع ‌رسانی،‌هماهنگی، روابط عمومی و بین ‌الملل و... را پشت سرگذاشت.