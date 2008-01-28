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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۰۸

انتخابات کشوری شورای هماهنگی مدارس غیر انتفاعی در کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رییس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری مرحله نخست انتخابات کشوری شورای هماهنگی مدارس غیر انتفاعی در کرمان خبر داد.

احمد فتحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: انتخابات شورای هماهنگی مدارس غیر انتفاعی کشور با هدف بررسی و رفع مشکلات مدارس غیرانتفاعی و رفع خلاء و کمبودها در مدارس غیرانتفاعی انجام شد.

وی تصریح کرد:  در این انتخابات که دیروز درسالن اجتماعات کرمان برگزار شد نمایندگان استانهای یزد، کرمان، هرمزگان، اصفهان و سیستان و بلوچستان شرکت داشتند.

وی گفت: در استان کرمان 54هزارو 250نفر دانش آموز در هشتصد و سی و دو آموزشگاه غیر انتفاعی مشغول بکار هستند.

فتحی با اشاره به حضور ناظر وزات آموزش و پرورش در انتخابات گفت: پس از معرفی کاندیدا و رای‌گیری در مقطع ابتدایی علی رمضانی از کرمان، اعلم روان‌شاد از سیستان وبلوچستان وحسن شهریاری‌نسب از کرمان انتخاب شدند.

وی خاطر نشان کرد: در مقطع راهنمایی ملک مرادی پور از سیستان و بلوچستان،محمدرضا سلیمانی از کرمان و غلام بهمن‌زاده از هرمزگان بیشترین آرا را کسب کردند.

فتحی گفت: در متوسطه مقطع محمد مالکی از سیستان و بلوچستان، حسین استاد از کرمان و در مقطع پیش دانشگاهی غلامرضا حیدری از کرمان و عزیزالله ارباب از سیستان و بلوچستان به عنوان نمایندگان این مقطع انتخاب شدند.

 

کد مطلب 628312

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