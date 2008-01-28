بعید بودن توقف برنامه هسته ای ایران با صدور قطعنامه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت : کشورهای غربی امروز وظیفه دشوار متقاعد کردن همتایان خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد را آغاز می کنند و به آنها می گویند که قطعنامه سوم تحریمهای اقتصادی معتدل ، ایران را وادار خواهد کرد تا تمایلات هسته ای خود را کنار بگذارد و این در جایی است که اقدامهای قبلی در انجام این امر ناکام مانده است.

در ادامه این مطلب آمده است : در نگاه اول ، بسته اقدامها(ی جدید) که جمعه شب فاش شد، اینگونه به نظر رسید که بعید است ناسازگاری ایران را در رویارویی با درخواستها برای فاش کردن جنبه های مخفیانه برنامه هسته ای خود (!) و تعلیق غنی سازی اورانیوم بشکند.

نویسنده خاطر نشان کرده است: آمریکا، انگلیس و فرانسه در نشست سه شنبه هفته گذشته در برلین به دنبال اقدامهای سخت تری بودند، اما مواففقت کردند تا از شدت پیشنهادهای خود برای جلب حمایت چین و روسیه برای دور سوم تحریمها بکاهند.

یکی از سفیران اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد گفت:" ما یک سری تحریمهای محکم تر را ترجیح داده ایم، اما اتحاد شورای امنیت نیز مسئله مهمی است."

به گزارش مهر، در ادامه این مطلب آمده است : دیپلماتهای اروپایی معتقدند که جنبه های اقدامهای سخت تر در نتیجه گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا که می گفت ایران برنامه هسته ای تسلیحاتی خود را در سال 2003 متوقف کرده، تضعیف شده است. هر چند به نظر رسید که این گزارش "ضرورت" را از موضوع هسته ای ایران بردارد، اما اروپاییها می گویند که این بحران هرگز به خاطر حرکت پیشرونده ایران به سوی ساخت بمب نبوده! بلکه بیشتر به دلیل دستیابی آن به فناوری و مواد برای چنین اقدامی بوده است.

فایننشال تایمز تصریح کرده است: طرفداران اروپایی بسته جدید تحریمها هم اکنون باید دیگر اعضای شورای امنیت را متقاعد کنند که با آنها همراه شوند و این روندی است که آنها می دانند می تواند چند هفته طول بکشد. اعضای غیر دائم شورای امنیت شامل ویتنام، اندونزی و لیبی هستند .

نویسنده بدون توجه به تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش اخیر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و با نادیده گرفتن حق مسلم ایران در داشتن برنامه هسته ای و حمایت مردم ایران از آن افزود: اما طرفداران غربی این قطعنامه می گویند که آنها به دنبال اتفاق آراء در شورای امنیت 15 عضوی هستند تا مردم ایران را متقاعد کنند که ادامه یک برنامه هسته ای غیرمجاز به هزینه های اقتصادی آن در روابط تجاری با دیگر کشورهای جهان نمی ارزد. این مسئله می تواند موضع کسانی را در نظام ایران تقویت کند که راهبرد گفتگو را به مقابله ترجیح می دهند.