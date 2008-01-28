تناقض نحوه توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها با استقلال مراکز علمی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها را بر خلاف اختیاراتی دانست که دانشگاهها به واسطه ماده 49 قانون اساسی دارا هستند و از تلاش این کمیسیون برای افزایش اختیارات دانشگاهها خبر داد.