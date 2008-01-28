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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۸

تناقض نحوه توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها با استقلال مراکز علمی

تناقض نحوه توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها با استقلال مراکز علمی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها را بر خلاف اختیاراتی دانست که دانشگاهها به واسطه ماده 49 قانون اساسی دارا هستند و از تلاش این کمیسیون برای افزایش اختیارات دانشگاهها خبر داد.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان مهمترین پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه بودجه 87 دانشگاهها گفت: "مهمترین پیشنهاد کمیسیون درباره بودجه سال آینده دانشگاهها ملی شدن بودجه تملک دارایی تمامی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: "لایحه بودجه 87 آورده است که بودجه تملک دارایی دانشگاهها باید توسط استانداریها توزیع شود."

عباسپور تاکید کرد: "توزیع بودجه تملک دارایی دانشگاهها توسط استانداریها و این روش بودجه بندی باعث کاهش اختیاراتی می شود که دانشگاهها بر اساس هیئت امنایی بودن و ماده 44 قانون اساسی دارا هستند."

نماینده مردم تهران افزود: "کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تلاش برای افزایش اختیارات دانشگاهها در زمینه بودجه است."
کد مطلب 628326

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