اتحادیه عرب خواستار انتخاب فوری رئیس جمهوری در لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه تمام طرفهای لبنانی به هماهنگی با تلاشهای "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب برای حل بحران این کشور و تداوم دیدارها و رایزنیها میان جناح موافق و مخالف سنیوره با هدف اجرای طرح کاری اتحادیه عرب تشویق شده اند.

این وزیران همچنین دبیرکل اتحادیه عرب را به بررسی تعداد کرسیهای پارلمان لبنان با طرفهای ذیربط لبنانی مکلف کردند.

در طرح کاری اتحادیه عرب، ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب علاوه براینَ، گروههای لبنانی را به رایزنی برای توافق درباره اساس تشکیل دولت وحدت ملی و تدوین قانون جدید انتخابات در این کشور پس از تشکیل این دولت، تشویق کرده اند.

این وزیران همچنین در بیانیه ای جداگانه، ترور "وسام عید" یکی از نیروهای امنیتی لبنان را که روز جمعه در انفجاری در شرق بیروت کشته شد، محکوم کردند.

وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تاکید کردند: در سایه حوادث امنیتی شب گذشته (تظاهرات ضد دولتی در لبنان)، تمام طرفهای لبنانی را به خویشتن داری و احترام به قانون دعوت می کنند.

به گزارش مهر،اتحادیه عرب شنبه 15 دی با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

موسی پس از ارائه این طرح به منظور رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.

در تظاهرات روز گذشته در بیروت، دست کم هشت نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند.