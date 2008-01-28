کشف کهکشانی در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، این دسته کهکشانی جدید به وسیله رصدخانه پرتوی گاما متعلق به آژانس فضایی اروپا (اسا) کشف شده و اخترشناسان امیدهای زیادی به یافته های آن بسته اند.

رصدهای صورت گرفته از سوی این رصدخانه که Integral نام دارد گویای آن است که دسته کهکشانی موسوم به Ophiuchus یکی از درخشانترین کهکشانهای دارای طول موجهای پرتوی ایکس موجود در عالم است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این پرتوهای کشف شده آنچنان انرژیک هستند که از گاز داغ خاموشی از دل کهکشان Ophiuchus منتشر می شوند.

به گفته اخترشناسان این فرآیند موجب شده است که دسته کهکشانی یاد شده همچون شتابدهنده ای غول پیکر در فضا عمل کند.