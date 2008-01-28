تدوین نقشه جامع حوزه زیست فناوری در وزارت بهداشت

دکتر محمدرضا فاضلی - دبیر بخش زیست فناوری ستاد فناوری های نوین وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه های متعددی را برای تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه های مربوط به این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نقشه جامع علمی کشور در حوزه زیست فناوری در دو جلسه مورد بررسی قرار گرفته است که در جلسات پایانی آن نسبت به تدوین این نقشه در این حوزه خاص اقدام می شود.

فاضلی در خصوص اعتبارات بخش زیست فناوری جهت توسعه تحقیقات این حوزه در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: متاسفانه اعتبارات چندان قابل توجه نیست اما این اعتبارات محدود نیز در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

دبیر بخش زیست فناوری ستاد فناوری های نوین وزارت بهداشت یاد آور شد: این اعتبارات در حوزه تحقیقات زیست فناوری (بیوتکنولوژی پزشکی) به مراکز تحقیقاتی و دانشگاههایی که در این زمینه فعالیت دارند اختصاص می یابد.