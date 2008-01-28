میزان طلاق در استانهای توسعه یافته بالاتر است

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه عمده طلاق ها در میان زوجین جوان رخ می دهد، عامل اصلی طلاق در میان این قشر را تقاضای بیشتر زنان در تساوی حقوق اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در زندگی و همچنین عدم تفاهم در زندگی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با افزایش سطح تحصیلات و آگاهی های زنان به مرور از درصد طلاق های پنهان کاسته و به درصد طلاق های آشکار اضافه می گردد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با بیان اینکه میان میزان طلاق و سطح توسعه انسانها رابطه مستقیم وجود دارد خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد ، در استانهای با سطح توسعه بالاتر ، میزان طلاق بیشتر است.

وی اظهار داشت: طلاق هیچ گاه پدیده مطلوب و مورد احترام در جوامع انسانی نبوده است و انسانها کوشیده اند به نحوی از بروز آن در صورت امکان بپرهیزند ، در واقع در عصر حاضر با گسترش تفکر علمی سعی بر آن بوده است که این پدیده به عنوان موضوعی برای شناخت علمی مورد تحقیق قرار گیرد و برای در امان ماندن از گزند آن چاره ای اندیشیده شود اما بررسی ها و اقدامات انجام شده تا کنون در حل این معضل چاره ساز نبوده است.