میزان طلاق در استانهای توسعه یافته بالاتر است

وی تصریح کرد: با افزایش سطح تحصیلات و آگاهی های زنان به مرور از درصد طلاق های پنهان کاسته و به درصد طلاق های آشکار اضافه می گردد.
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان با بیان اینکه میان میزان طلاق و سطح توسعه انسانها رابطه مستقیم وجود دارد خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد ، در استانهای با سطح توسعه بالاتر ، میزان طلاق بیشتر است.
وی اظهار داشت: طلاق هیچ گاه پدیده مطلوب و مورد احترام در جوامع انسانی نبوده است و انسانها کوشیده اند به نحوی از بروز آن در صورت امکان بپرهیزند ، در واقع در عصر حاضر با گسترش تفکر علمی سعی بر آن بوده است که این پدیده به عنوان موضوعی برای شناخت علمی مورد تحقیق قرار گیرد و برای در امان ماندن از گزند آن چاره ای اندیشیده شود اما بررسی ها و اقدامات انجام شده تا کنون در حل این معضل چاره ساز نبوده است.
