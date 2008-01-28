صدرنشین شکست خورد / سامره گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شب گذشته 3 بازی برگزار شد که با پیروزی تیم های الوصل، الشعب و الوحده همراه بود.

در حساس ترین بازی دیشب تیم فوتبال الشباب در حالی به مصاف الوصل رفت که با شکست مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات می توانست عنوان قهرمانی نیم فصل این رقابت ها را به دست آورد اما در نهایت بازی را با نتیجه 2 بریک به حریف قدرتمند خود واگذار کرد تا تیم های الجزیره و الشعب را در یک قدمی خود ببیند.

برای الوصل در این بازی آندری دیاز (29) و روجیریو (45) گلزنی کردند و تنها گل الشباب را نیز عیسی عبید در دقیقه 20 به ثمر رساند. در این بازی جواد کاظمیان و ایمان مبعلی در ترکیب اصلی تیم فوتبال الشباب حضور داشتند.

دیشب همچنین تیم فوتبال الشعب درغیاب مهرزاد معدنچی به دیدار حتا رفت و توانست با ارائه یک بازی برتر میزبان خود را با نتیجه 3 بر2 از پیش رو بردارد. علی سامره نخستین گل تیم فوتبال الشعب را در دقیقه 30 وارد دروازه حتا کرد.

- نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است :

* حتا 2 - الشعب 3

گل ها: احماده حسن (67 و 43) برای حتا و علی سامره (30)، نبیل ابراهیم (45) و سعید طارش (76) برای الشعب

* الوصل 2 - الشباب یک

گل ها: آندری دیاز (29) و روجیریو (45) برای الوصل و عیسی عبید (20) برای الشباب

* العین 2 - الوحده 3

گل ها: هلال سعید عبید (2) و لئوناردو داسیلوا (45) برای العین و بشیر سعید (24)، جوزیل داروشا (46) و محمد سعید الشحی (74) برای الوحده

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری سه دیدار دیگر طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

دوشنبه - 8/11/86

* الشارجه - الامارات

* الجزیره - الظفره

* الاهلی - النصر

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات در پایان بازی های روز گذشته به شرح زیر است :

1- الشباب 22 امتیاز

2- الشعب 20 امتیاز

2- الجزیره 18 امتیاز

4- العین 14 امتیاز- تفاضل گل 5+

5- الاهلی 14 امتیاز- تفاضل 3+

6- الوحده 13 امتیاز- تفاضل گل صفر- 15 گل زده

7- الشارجه 13 امتیاز- تفاضل گل صفر- 10 گل زده

8- الوصل 13 امتیاز- تفاضل گل 2-

9- الظفره 10 امتیاز

10- حتا 9 امتیاز

11- النصر 6 امتیاز

12- الامارات 5 امتیاز