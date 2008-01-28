بودجه گردشگری در سال آینده افزایش 700 درصدی خواهد داشت

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: برای ایجاد زیرساختهای گردشگری و توسعه این بخش در لایحه بودجه سال آینده به گردشگری توجه زیادی شده است و به احتمال زیاد بودجه این حوزه شش تا هفت برابر افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته ای با عنوان گردشگری ایجاد شده که در آن راهکارهای توسعه گردشگری از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.
جواد آرین منش همچنین از پرداختن بیش از حد به بعد درآمدزایی گردشگری توسط برخی رسانه ها انتقاد کرد و بیان داشت: رسانه ها نباید تنها به بخش درآمدزایی و اقتصادی گردشگری بپردازند و شایسته است در کنار بعد اقتصادی، ابعاد فرهنگی گردشگری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: متاسفانه برخی از کشورهای خارجی نسبت به ایران تبلیغات سوئی دارند که ما در مقابل می توانیم با جذب گردشگر خارجی و آشنایی آنان با برکات و خدمات و امکانات کشورمان به ارائه چهره واقعی و امن جمهوری اسلامی ایران به دنیا اقدام کنیم.
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