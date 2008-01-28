بودجه گردشگری در سال آینده افزایش 700 درصدی خواهد داشت

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: برای ایجاد زیرساختهای گردشگری و توسعه این بخش در لایحه بودجه سال آینده به گردشگری توجه زیادی شده است و به احتمال زیاد بودجه این حوزه شش تا هفت برابر افزایش خواهد یافت .

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته ای با عنوان گردشگری ایجاد شده که در آن راهکارهای توسعه گردشگری از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد .

جواد آرین منش همچنین از پرداختن بیش از حد به بعد درآمدزایی گردشگری توسط برخی رسانه ها انتقاد کرد و بیان داشت: رسانه ها نباید تنها به بخش درآمدزایی و اقتصادی گردشگری بپردازند و شایسته است در کنار بعد اقتصادی، ابعاد فرهنگی گردشگری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهند .