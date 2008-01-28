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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: نخستین همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف در کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، این همایش در حوزه معارف دبیر علمی ستاد نهضت تولید علم و کرسی های نظریه پیردازی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان دریازده اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.موضوعات این همایش در 8 محور جهت ارائه مقاله فراخوان شده است.

مفهوم شناسی در حوزه معارف اسلامی، جایگاه تولید علم در عرصه معارف دینی و اسلامی و ارتباط تولید علم با مفهوم و معیار علم دینی و علوم انسانی اسلامی، رسالت حوزه و دانشگاه در نهضت تولید علم و نقش و تاثیر دروس معارف اسلامی و نهضت تولید علم از جمله موضوعات این همایش است.


 

کد مطلب 628347

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