امیرمقدم مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در جلسه شب گذشته این تشکل بر جامعیت داشتن فهرست نهایی جبهه متحد در انتخابات مجلس هشتم تاکید شد.

وی افزود: اعضای شورای مرکزی در این جلسه اذعان داشتند، شیرینی این موفقیت هنگامی به دست خواهد آمد که همگان خود را در آن شریک بدانند و طبیعتا در چنین شرایطی است که می توان گام های بلندی را برای حل مشکلات مردم برداشت.

جلسه مشترک دبیران استانی و شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

مقدم همچنین از برگزاری جلسه دبیران استانها و شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با حضور کاندیداهای مورد حمایت این تشکل در اوایل اسفند و قبل از آغاز تبلیغات رسمی به ریاست محمدرضا باهنر دبیرکل این تشکل سیاسی خبر داد.

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: در این همایش نحوه ورود دفاتر جامعه اسلامی مهندسین به تبلیغات انتخابات مجلس هشتم نیز مشخص خواهد شد.