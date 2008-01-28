ساخت و سازهای خیرین در بخش بهداشت ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد زاهدی صبح امروز در نخستین جلسه کمیته راهبردی "سلامت آفرینان خیر" گفت: نقش خیرین در ساخت و ساز مراکز درمانی به خصوص در مناطق محروم در استان کرمان بسیار پررنگ است.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی این ساخت و سازها تصریح کرد: به دلیل نبود نظارت کافی در این بخش در بعضی مواقع شاهد سرمایه گذاری بی مورد بوده ایم به طوری که مراکز درمانی تخصصی در مناطقی ساخته شده اند که بی استفاده مانده اند.

زاهدی گفت: با هدایت صحیح سرمایه در بخش بهداشت می توان با سرمایه گذاری کمتر، بخش هایی ساخت که مورد نیاز همان منطقه باشد و از صرف هزینه های بی مورد جلوگیری کرد.

وی یادآور شد: برای ساماندهی این ساخت و سازها کمیته ای متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خیرین استان تشکیل شده است هر ه ماه یک بار برای شناسایی نقاط محروم و نیازهای منطقه و معرفی به خیرین تشکیل جلسه می دهد.