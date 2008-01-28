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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۰

مسئولان با گزارش عملکرد حلاوت دستاوردهای انقلاب برای مردم تببین نمایند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردوس گفت: مسئولان باید با تشریح فعالیتهای صورت گرفته در کشور حلاوت دستاوردهای بنیادین انقلاب و ثمرات پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران را برای مردم تببین نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مهدی فاخر صبح امروز در نشست اعضای ستاد دهه فجر شهرستان فردوس خاطر نشان کرد: مهمترین رسالت مسئولان نظام تببین و تلاش برای صیانت از دستاوردهای امام راحل است.

به گفته وی گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس از اساسی ترین برنامه های سال جاری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فردوس تاکید کرد: مسئولان باید با بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، ثمرات و نقش ایران در جهان اسلام پرداخته تا دشمن را که با تمام توان برای مقابله با این نظام مقدس به میدان آمده را مانند گذشته مایوس نمایند.

حجت الاسلام فاخر با بیان اینکه دشمن درصدد بدبین کردن مردم به نظام است، عنوان کرد: دشمن از هر فرصتی برای بدبین کردن مردم به نظام اسلامی استفاده می کند.

در پایان این نشست، اعضای ستاد به بحث و تبادل نظر پیرامون برگزاری مراسم دهه فجر پرداختند.

کد مطلب 628360

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