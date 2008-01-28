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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۰

مسابقه هنری " آفتاب عالمتاب " در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسابقه هنری آفتاب عالمتاب پایان بهمن ماه در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه هنری با موضوعات عاشورا، ولایت و امامت، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، دهه فجر و انقلاب اسلامی در 9 رشته خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، خط، عکس، شعر، داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه نویسی برگزار می شود.

مسابقه آفتاب عالمتاب در هر رشته سه اثر برگزیده خواهد داشت.

علاقمندان می توانند آثار خود را در هر یک از موضوعات یاد شده تا 22 بهمن به دبیرخانه مسابقه واقع در شهرستان کرمانشاه، خیابان خیام،حوزه هنری این استان ارسال کنند.

 آثار برتر این مسابقه به کوشش حوزه هنری این استان منتشر می شود.

کد مطلب 628363

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