توسعه صنعت قند و شکر در آذربایجان غربی نیازمند حمایت دولتی است

علیرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در صورت حمایت دولتی است که می توانیم انتظار توسعه در تولید شکر در این خطه را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: دولت می تواند اختلاف قیمت خرید و واقعی را مستقیماً به چغندرکاران شناسنامه دار پرداخت نماید و این اقدام موجب حمایت از تولید در این بخش خواهد بود.
وی در خصوص مشکلات مبتلا به صنعت چغندرقند در آذربایجان غربی گفت: برای رفع مشکلات در این بخش ضروری است نماینده چغندرکاران و انجمن صنفی کارخانه های قند با بررسی بازار قیمت مشترک اعلام نمایند.
صفری یاد آورشد: در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که هفته گذشته تشکیل شد در خصوص 400 میلیارد ریال طلب چغندرکاران از کارخانه های قند تصمیم گیری شد.
وی گفت: بر اساس این تصمیم مقرر شد هشت بانک استان هر کدام 10 میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش در اختیار هر یک از کارخانه های قند ارومیه، نقده، پیرانشهر، خوی و میاندوآب قرار دهند.
استان آذربایجان غربی یکی از قطب های مهم تولید چغندر قند در کشور بوده و در تولید این محصول اقتصادی کشاورزی در کشور رتبه دوم را داراست ولی متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل پاره ای مشکلات شکر تولیدی کارخانجات قند این استان به فروش نرفته و عدم پرداخت بدهی چغندر کاران این استان مشکلاتی را در این بخش به وجود آورده است.
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