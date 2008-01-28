توسعه صنعت قند و شکر در آذربایجان غربی نیازمند حمایت دولتی است

علیرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: در صورت حمایت دولتی است که می توانیم انتظار توسعه در تولید شکر در این خطه را داشته باشیم .

وی تصریح کرد: دولت می تواند اختلاف قیمت خرید و واقعی را مستقیماً به چغندرکاران شناسنامه دار پرداخت نماید و این اقدام موجب حمایت از تولید در این بخش خواهد بود .

وی در خصوص مشکلات مبتلا به صنعت چغندرقند در آذربایجان غربی گفت: برای رفع مشکلات در این بخش ضروری است نماینده چغندرکاران و انجمن صنفی کارخانه های قند با بررسی بازار قیمت مشترک اعلام نمایند .

صفری یاد آورشد: در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که هفته گذشته تشکیل شد در خصوص 400 میلیارد ریال طلب چغندرکاران از کارخانه های قند تصمیم گیری شد .

وی گفت: بر اساس این تصمیم مقرر شد هشت بانک استان هر کدام 10 میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش در اختیار هر یک از کارخانه های قند ارومیه، نقده، پیرانشهر، خوی و میاندوآب قرار دهند .