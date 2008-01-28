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  2. شهری
۸ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احزاب سیاسی فعال در زنجان نیازمند آسیب ‌شناسی هستند

احزاب سیاسی فعال در زنجان نیازمند آسیب ‌شناسی هستند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: احزاب سیاسی فعال در استان زنجان نیازمند آسیب‌ شناسی هستند و باید از حالت فعالیت کم اثر کنونی خارج شوند.

کیقباد علی ‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: حضور احزاب در استان زنجان حضوری تاثیرگذار در صحنه نیست و این گروه ها تنها حضور فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه احزاب استان زنجان تنها در آستانه برگزاری انتخابات، آن هم در سطح بسیار محدود به فعالیت می پردازند ادامه داد: اگر احزاب و گروه های مختلف، مقبول جامعه باشند در هر سطح و عرصه ‌ای از جامعه، تاثیرگذار خواهند شد.

وی تاکید کرد: با اینکه احزاب در استان حضور فیزیکی دارند اما حضور موثر در بین مردم از خود نشان نمی‌دهند که دلیل آن را باید در روند شکل گیری و همچنین اعضای تشکیل دهنده آن جستجوکرد.

علی‌بابایی با تاکید بر کنار گذاشتن منافع شخصی در امور شورایی افزود: متاسفانه احزاب استان زنجان به صورت خانوادگی اداره می شوند و در میان ‌آحاد مختلف جامعه نقش تاثیرگذار و پررنگ ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در برخی مسائل منافع شخصی را کنار نگذاریم جامعه به سمت هدف خود پیش نخواهد رفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یادآور شد: همه افراد جامعه مسئول تامین سلامت انتخابات هستند و باید نقش خود را در این خصوص به ‌نحو مطلوب ایفا کنند.

علی ‌بابایی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم و مورد نظر رهبر معظم انقلاب در شرایط حساس کنونی از مهمترین وظایف مردم و مسئولان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حساسیت‌های استکبار جهانی نسبت به ‌ایران باعت شده ‌است تمامی فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان از طریق دشمنان نظام اسلامی و در راس آنان استکبار جهانی، لحظه به ‌لحظه رصد شود.

علی‌ بابایی انتخابات هشتمین دوره مجلس را یکی از مهمترین عرصه‌های سیاسی کشور عنوان کرد و افزود: حضور یکپارچه‌ مردم در این ‌دوره از انتخابات و برگزیدن اصلح‌ ترین فرد از بین نامزدها، ضرورتی انکارناپذیر و از الزامات شرایط فعلی کشور است.

کد مطلب 628367

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