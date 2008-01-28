احزاب سیاسی فعال در زنجان نیازمند آسیب ‌شناسی هستند

کیقباد علی ‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: حضور احزاب در استان زنجان حضوری تاثیرگذار در صحنه نیست و این گروه ها تنها حضور فیزیکی دارند .

وی با بیان اینکه احزاب استان زنجان تنها در آستانه برگزاری انتخابات، آن هم در سطح بسیار محدود به فعالیت می پردازند ادامه داد: اگر احزاب و گروه های مختلف، مقبول جامعه باشند در هر سطح و عرصه ‌ای از جامعه، تاثیرگذار خواهند شد .

وی تاکید کرد: با اینکه احزاب در استان حضور فیزیکی دارند اما حضور موثر در بین مردم از خود نشان نمی‌دهند که دلیل آن را باید در روند شکل گیری و همچنین اعضای تشکیل دهنده آن جستجوکرد .

علی‌بابایی با تاکید بر کنار گذاشتن منافع شخصی در امور شورایی افزود: متاسفانه احزاب استان زنجان به صورت خانوادگی اداره می شوند و در میان ‌آحاد مختلف جامعه نقش تاثیرگذار و پررنگ ندارند .

وی خاطرنشان کرد: اگر در برخی مسائل منافع شخصی را کنار نگذاریم جامعه به سمت هدف خود پیش نخواهد رفت .

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یادآور شد: همه افراد جامعه مسئول تامین سلامت انتخابات هستند و باید نقش خود را در این خصوص به ‌نحو مطلوب ایفا کنند .

علی ‌بابایی افزود: برگزاری انتخاباتی سالم و مورد نظر رهبر معظم انقلاب در شرایط حساس کنونی از مهمترین وظایف مردم و مسئولان محسوب می‌شود .

وی ادامه داد: حساسیت‌های استکبار جهانی نسبت به ‌ایران باعت شده ‌است تمامی فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان از طریق دشمنان نظام اسلامی و در راس آنان استکبار جهانی، لحظه به ‌لحظه رصد شود .