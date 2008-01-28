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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۹

حزب الله:

دولت سنیوره مسئول ناآرامیهای اخیر لبنان است

دولت سنیوره مسئول ناآرامیهای اخیر لبنان است

در پی تظاهرات ضد دولتی در بیروت و درگیری ارتش لبنان با تظاهرکنندگان، حزب الله لبنان در بیانیه ای، دولت فؤاد سنیوره را مسئول اتفاقات اخیر و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در این بیانیه آمده است : حزب الله، دولت را مسئول ریخته شدن هر قطره از خون مردم لبنان می داند.

در این بیانیه همچنین از ارتش لبنان خواسته شده است که درباره آنچه در تظاهرات اخیر در بیروت رخ داد به افکار عمومی توضیح دهد و درباره آن تحقیق و نتایج را اعلام کند.

سخنگوی حزب الله لبنان تظاهر کنندگان را به آرامش دعوت کرد.

لازم به ذکر است تظاهرات روز گذشته بیروت در اعتراض به قطع جریان برق در شماری از نواحی شهر بیروت روی داد و بعد از کشته شدن یک عضو جنبش امل، شدت گرفت.

این تظاهرات همچنین به بعلبک و دشت البقاع و جنوب لبنان نیز کشیده شد.

در این تظاهرات هشت نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 628370

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