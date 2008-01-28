بزرگترین گالری در چاه های شهرستان نهبندان حفر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند مهندس یوسفی صبح امروز در جمع خبرنگاران نتیجه اجرای این پروژه را دو برابر شدن دبی چاه و افزایش تولید به میزان هفت لیتر آب در ثانیه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در تابستان گذشته هیچگونه کمبود یا قطعی آب در این منطقه وجود نداشته است، عنوان کرد: به دنبال این موفقیت افزایش دبی و حفر چاه دستی و گالری در چاه شماره 2 شوسف نیز در دست اقدام قرار گرفته است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: طی سال جاری در دو حلقه از چاههای آب شرب شهر خوسف، هر کدام 85 متر حفر میله ای چاه به صورت دستی و 30 متر حفر گالری در عمق مذکور انجام شده است.

وی افزود: نتیجه این اقدام افزایش 12 لیتر در ثانیه آب بوده و نسبت به قبل دو برابر افزایش دبی داشته است و در تابستان گذشته خوشبختانه هیچگونه کمبود آبی در شهر مذکور وجود نداشته است.

یوسفی گفت: در این راستا با حفر یک حلقه چاه دستی به عمق 24 متر و حفر پنج متر گالری در شهر زهان شش لیتر در ثانیه به تولید آب شهر افزوده شده به گونه ای که تابستان گذشته با کمترین مشکل و بدون قطعی آب سپری شده است.

به گفته وی با اجرای حفر گالری دبی آب در چهار حلقه از چاههای فوق در مجموع 25 لیتر در ثانیه، دبی چاهها افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به پایین بودن سطح سفره و هزینه بالای حفاری که اغلب به صورت گمانه انجام می شود و اغلب آبدهی نیز ندارد، بهترین و مطمئن ترین روش حفر گالری در چاهها است.

به گفته یوسفی هزینه های حفاری در مقایسه با هزینه های انتقال آب از سایر دشتها کمتر است به طوری که این روش نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

وی با بیان اینکه در این روش از پوشش لوله های جدار استفاده نمی شود و نیاز به بالا آوردن پمپ و لوله های آبده و جابجایی و انتقال تاسیسات نیست، افزود: کلیه هزینه های مرتبط با پروژه های فوق با مساعدت استانداری خراسان جنوبی و پیگیری مدیر عامل شرکت از محل اعتبارات عمرانی سال 86 شرکت پرداخت شده است.