انتشار گزارش نهایی کمیته وینوگراد ؛ آغاز سقوط کابینه اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که در گزارشهای قبلی این کمیته چالشهای زیادی برای کابینه این رژیم جعلی به وجود آمد؛ می توان گفت هفته ای سخت در انتظار اولمرت خواهد بود.



این گزارش روز چهارشنبه 10 بهمن ماه در سرزمنیهای اشغالی منتشر شده و ساکنان این سرزمینها در جریان دلایل شکست نظامیان خود از حزب الله لبنان قرار می گیرند.

نتیجه کامل این گزارش در حالی منتشر می شود که در سال گذشته میلادی و زمانی که بخشهای ناقصی از این گزارش منتشر و مشخص شد که مقامهای بلند پایه تل آویو مسئول اصلی این شکست هستند؛ انتقادهای تندی از کابینه رژم صهیونیستی صورت گرفت و حتی برخی مقامها از اولمرت خواستند از سمت خود استعفا دهد، اما نخست وزیر این رژیم با نادیده انگاشتن این انتقادها و درخواستها همچنان به کار خود ادامه داد.

در همین رابطه چند ماه قبل فرماندهان ارشد رژیم صهیونیستی از کمیته وینوگراد خواسته بودند تا پیش از انتشار گزارش، نام افرادی که کمیته آنها را مسئول شکست جنگ 33 روزه معرفی کرده به آنها اعلام کند، اما کمیته وینوگراد با این درخواست مخالفت کرد.

از سوی دیگر اولمرت در حالی شب گذشته گزارش کمیته وینوگراد را مشاهده کرده است که سید "حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی هفته گذشته خود جزئیات جدیدی از حقایق جنگ 33 روزه را فاش کرده و اعلام کرده بود: فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی اجساد افراد زیر دست خود را در زمان جنگ رها کرده و مجبور به عقب نشینی شده اند. این سخنان نصرالله با واکنش تند مقامهای صهیونیستی روبرو شد و حتی برخی از وزیران کابینه این رژیم به صراحت خواستار ترور دبیرکل حزب الله لبنان شدند.

به گزارش مهر، پرسشی که در آستانه انتشار این گزارش ذهن آدم را مشغول می کند این مسئله است که "در شرایط فعلی انتشار گزارش کمیته وینوگراد چه تاثیری بر کابینه رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟" دکتر "احمد بخشایشی اردستانی" از کارشناسان مسائل خاورمیانه در پاسخ به این پرسش گفت : طبیعتا بعد از جنگ 33 روزه باید اولمرت از کار برکنار می شد، اما به دلیل حمایت گسترده آمریکا از اولمرت، وی هنوز در قدرت باقی مانده است.

دکتر بخشایشی در ادامه پاسخ خود به مسئله حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه اشاره کرد و افزود : از سوی دیگر می توان گفت اولمرت حمله به نوار غزه را با هدف تحت الشعاع قرار دادن این گزارش و القای این فکر در سرزمینهای اشغالی انجام داد که بگوید حادثه شکست این رژیم دیگر تکرار نمی شود.

اما با توجه به آنکه کمیته وینوگراد گزارش خود را درباره معرفی مقصران شکست از حزب الله لبنان، بدون چشم پوشی از گناه شخصی خاص منتشر می کند و با توجه به آنکه در این شکست یا کابینه رژیم اسرائیل مقصر بوده و یا ارتش رژیم و در نظر گرفتن این نکته که وزیر جنگ سابق این رژیم مجبور شد به علت این شکست از سمت خود کناره گیری کند اکنون باید گفت با انتشار این گزارش کابینه اولمرت و شخص وی دچار چالش اساسی می شود و باید در انتظار کنار رفتن وی از سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی باشیم، اما اگر این اتفاق نیفتد باید گفت بازهم حمایتهای آمریکا مانع از برکناری اولمرت شده است.

به گزارش مهر، "الیاهو وینوگراد" رئیس کمیته وینوگراد(کمیته تحقیق درباره دلایل شکست اسرائیل درجنگ تابستان گذشته علیه لبنان)، در گزارش ابتدایی خود که در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل مسئول شکست مفتضحانه در مدیریت جنگ علیه لبنان در تابستان گذشته است.

پس از پایان جنگ لبنان شماری از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی از جمله دان حالوتس رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم برکنار شدند و عمیر پرتز وزیر جنگ این رژیم اشغالگر هم به عنوان یکی از عوامل ناکامی در جنگ اخیراستعفا کرد.

این در حالی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی پس از انتشار نتایج اولیه کمیته وینوگراد که وی را مسئول شکست این رژیم در جنگ با لبنان معرفی کرده بود در برابر فشار افکار عمومی جامعه اسرائیل که خواستار استعفای وی هستند، مقاومت کرده است.