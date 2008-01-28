نظامیان صهیونیست بر استعفای اولمرت و باراک اصرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارونت با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : تنشهای موجود در ارتش در آستانه انتشار گزارش کمیته وینوگراد سبب شده تا این افسران به منظور کاهش تنشها اقدام به نوشتن این نامه کنند.

به نوشته این روزنامه، در بخشی از این نامه آمده است : ما معتقدیم که ارتش باید از هرگونه تنش سیاسی به دور باشد.استفاده از لباس نظامی برای انجام فعالیتهای سیاسی اقدامی پسندیده نیست و خطراتی را به دنبال دارد و از همین رو باراک و اولمرت بهتر است از سمت خود استعفا کنند؛ توسعه ارتش اسرائیل باید به دور از ماجراهای سیاسی انجام شود.

امضا کنندگان این نامه به همراه برخی دیگر از نظامیان قرار است امروز در اعتراض به اشتباهات صورت گرفته در جنگ 33 روزه علیه لبنان، تظاهراتی را با عنوان "روز محاکمه" برگزار کنند.

به گزارش مهر، گزارش نهایی کمیته وینوگراد یکشنبه شب در اختیار اولمرت قرار گرفته و قرار است روز چهارشنبه 10 بهمن به صورت عمومی منتشر شود و بر اساس تحلیلهای کارشناسان این گزارش می تواند آغازی دیگر بر فروپاشی کابینه اولمرت باشد.

بر همین اساس،"الیاهو وینوگراد" رئیس کمیته وینوگراد(کمیته تحقیق درباره دلایل شکست اسرائیل درجنگ تابستان گذشته علیه لبنان)، در گزارش ابتدایی خود که در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که نخست وزیر رژیم اسرائیل مسئول شکست مفتضحانه در مدیریت جنگ علیه لبنان در تابستان گذشته است.

پس از پایان جنگ لبنان شماری از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی از جمله دان حالوتس رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم برکنار شدند و عمیر پرتز وزیر جنگ این رژیم اشغالگر هم به عنوان یکی از عوامل ناکامی در جنگ اخیراستعفا کرد.

این در حالی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی پس از انتشار نتایج اولیه کمیته وینوگراد که وی را مسئول شکست این رژیم در جنگ با لبنان معرفی کرده بود در برابر فشار افکار عمومی جامعه اسرائیل که خواستار استعفای وی هستند، مقاومت کرده است.