۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

1771 صندوق برای جمع آوری آراء مردم آذربایجان غربی دایر می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته اجرایی انتخاباتی آذربایجان غربی گفت: هزار و 771 صندوق آرای مردم استان را در هشتمین دوره مجلس جمع می کنند.

فخرعلی نیکبخت صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از این  تعداد 739 شعبه ثابت و سیار شهری، 1032 شعبه ثابت و سیار روستایی است.

وی با بیان اینکه از مجموع دو میلیون و 873 هزار و 459 نفر جمعیت آذربایجان غربی یک میلیون و 864 هزار و 653 نفر واجد رأی دادن هستند، ادامه داد: یک میلیون و 151 هزار و 907 نفر از واجدین شرایط رأی دادن در مناطق شهری و 722 هزار و 746 نفر در مناطق روستایی آذربایجان غربی سکونت دارند.

وی همچنین به ضرورت پیگیری تخلفات انتخاباتی تأکید کرد و افزود: نگذاریم تخلفات انتخاباتی به رویه متعارف تبدیل شود.

نیکبخت با اشاره به تبلیغات زود هنگام برخی کاندیداهای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان خاطرنشان کرد: مردم و رسانه ها درعرصه رقابتهای انتخاباتی مواظب قانون هستند و با دقت وعده های داوطلبان را بررسی می نمایند.

استان آذربایجان غربی با 14 شهرستان 12 کرسی از کرسیهای مجلس را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 628386

