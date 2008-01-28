تونی بن در گفتگو با مهر: موضوع هسته ای بهانه بوش برای کنترل نفت ایران است

"تونی بن" نماینده سابق پارلمان و از اعضای حزب کارگر انگلیس در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود انتشار گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE ) ، " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا همچنان به لفاظیهای خود علیه ایران ادامه می دهد، گفت:" علت این امر این است که او می خواهد نفت ایران را تحت کنترل خود در آورد و برنامه هسته ای آن صرفا یک بهانه است."

به گزارش مهر، گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تاکید کرده است.

بن درباره سفر اخیر بوش به منطقه خاورمیانه هم گفت:" بوش حتی در جهان عرب هم از حمایت زیادی برخوردار نیست و من نگرانم که ممکن است اسرائیل به عنوان ابزاری برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد."

وی تصریح کرد:"راهبرد اسرائیل بدون شک استفاده از پوشش کنفرانس آناپولیس برای تقویت موضع خود پیش از آن است که هر گونه راه حل نهایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد."

نماینده سابق پارلمان انگلیس درباره اقدام جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی در محاصره غزه هم گفت:"به نظر من دلیل اینکه اسرائیل، غزه را محاصره کرده، این است که آنها امیدوارند به عنوان بخشی از پاک سازی قومی با هدف ایجاد یک اسرائیل بزرگتر، فلسطینیها را بیرون کنند تا به مصر بروند."

