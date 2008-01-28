تاریخچه سینمای وحشت در "دنیای تصویر"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره بهمن ماهنامه "دنیای تصویر" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به رویدادهای داخلی، جدول تولید و فروش سینمای ایران در سال 86، سینما آزادی می آید، مستند "بوی جوی مولیان"، فیلم ویدئویی "شب قصه ها"، مجموعه "کارآگاه علوی 2"، از میان خبرها و فیلم‌های "فرزند صبح"، "مجنون لیلی" و "در شب عروسی" به روایت تصویر.

رویدادهای خارجی، فهرست کامل نامزدها و برندگان جوایز گلدن گلوب، نگاهی به واقعیت و افسانه در فیلم های تاریخی/ زندگینامه ای، نقد فیلم های ایرانی "چهارانگشتی"، "توفیق اجباری"، گفتگو با انیو موریکونه استاد موسیقی متن، گفتگوهایی با زاک هلم کارگردان و نویسنده فیلم "فروشگاه عجیب آقای مگوریوم"، آنتونی هاپکینز، ایزابل آجانی، جولی تیمور کارگردان "فریدا" و تاد هینز استعداد اصیل موسیقی در ادامه مطالب این شماره آمده است.

تازه‌های 2007 با معرفی "جنگ چارلی ویلسن"، "سوئینی تاد: سلمانی بدجنس خیابان فیلت"، "جونو"، "آلوین و سنجاب ها"، "تاوان"، "راه سخت: داستان دیوی کاکس"، "تعطیلات کامل"، " من افسانه ام"، "بیگانه ها علیه غارتگر: مارش عزا"، "اسب آبی: افسانه دریا"، "قطب نمای طلایی"، "گنجینه ملی: کتاب رازها"، "در ضمن: دوستت دارم" و فروش هفتگی فیلم‌های خارجی در بخش دیگری منعکس شده است.

نگاهی به فیلم "دونده" داریوش مهرجویی، تایخچه سینمای وحشت از گذشته تا امروز، نقدی بر میراث شر در سینما، چهره ها، چگونه سینما می تواند زندگی شما را دگرگون کند، مطلبی به یاد اینگمار برگمان و جذاب ترین گفتگوی او، برگمان به روایت برگمان و وودی آلن، پیشنهادهایی برای بازنگری سینمای برگمان، لنین و سینما، تحلیل هنر بازیگری، ادامه گفتگو با آل پاچینو، ادامه زندگینامه نیکول کیدمن و افسردگی و سینما کار این شماره را تمام می کنند.

صد و هشتادمین شماره نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" ویژه بهمن ماه 86 به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری علی معلم در 124 صفحه با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقمندان است.