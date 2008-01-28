شانه ورزشگاه پیرانزلی زیربار برف خم شد / احتمال تغییر محل میزبانی ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف سنگین دراستان گیلان خسارات زیادی را به تاسیسات ورزش این استان وارد آورده است . براساس برآورد ضمنی برانوش نیک بین مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان میزان این خسارات بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان است اما ظاهرا مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان تخریب ورزشگاه تختی انزلی را در تخمین درصد خسارات اماکن ورشی استان به شمار نیاورده است.

ورزشگاه تختی پس ازبارش برف شدید درشهرانزلی زیر دهها متر برف مدفون شد و با وجود تلاش گسترده برای برف روبی این ورزشگاه هنوز آکنده از یخ و برف است. صدها سرباز نیروی دریایی صبح و بعدازظهر کار می کنند اما از توده های برف کم نمی شود. فقط گوشه ای از ورزشگاه پاک شده که آن هم جز نا امیدی چیزی در برنداشته است.

با اینکه پیش از آغازبارش برف در ورزشگاه تختی انزلی مسئولان این ورزشگاه روی چمن را با کاور مخصوص پوشانده اند اما برف سنگین از روی کاور به چمن نفوذ کرد و زمین را به باتلاق تبدیل کرده است. هر چه از برف ورزشگاه تختی کمتر می شود خسارات بیشتر چهره نشان می دهند. روی سکوها بیش از 40 سانتیمتر برف نشسته و به بخشی از تاسیسات ورزشگاه خسارت وارد آمده است اما تا زمانی که برف کامل جمع نشود نمی توان اظهارنظری دقیق در این خصوص داشت.

با این شرایط مشخص نیست زمین ورزشگاه تختی چه زمانی آماده می شود و یا اینکه اگر آماده شد توانایی میزبانی از تیم ملوان را دارد؟ مسئولان باشگاه ملوان در این باره ابراز تردید می کنند اما به نظر می رسد ورزشگاه پیر شهر انزلی زیر بار سنگین برف شانه اش خم شده است و یارای تحمل ندارد. باید تحمل کرد تا زمستان ورزشگاه تختی تمام شود آن وقت می توان در خصوص این ورزشگاه اظهارنظری دقیق تری داشت.