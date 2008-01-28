۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۳۳

برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در دهه فجر اعلام شد

سیاستها، خط مشی، راهبردها و اولویتهای اجرایی برگزاری مراسم دهه فجر در دانشگاه آزاد طی دستورالعملی که از سوی رئیس این دانشگاه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه دکتر جاسبی با اشاره به تقارن ایام الله دهه مبارک فجر با ماه محرم الحرام آمده است: تلاقی و همزمانی ایام محرم الحرام و دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، نشانه ای از پیوند عمیق و مستحکم نهضت بزرگ حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی با اهداف و آرمان های والای قیام حسینی است که همواره الهام بخش جنبش های استقلال طلبانه و آزادیخواهانه بوده و هست.

در ادامه آمده است: این ایام فرصتی مغتنم، سرمایه ای اندیشمند و نعمتی الهی است که می تواند نمایانگر مکتب و مرام مسلمانان و شیعیان جهان باشد بنابراین شایسته است تا در ایام سوگواری محرم، دانشگاهیان فرهیخته، دانشجویان عزیز و هیئت های مذهبی به فلسفه و حکمت قیام عاشورا، ایثار و شهادت با بینشی عالمانه بیشتر توجه کنند و در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب نیز حضوری فراگیر و مشارکتی فعالانه داشته باشند و برنامه هایی متناسب با این ایام پیش بینی کنند.

برگزاری نمایشگاه کتاب از آثار حضرت امام خمینی (ره)، تاریخچه انقلاب و زندگانی امام حسین (ع)، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری، اجرای جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ، میزگردهای دانشجویی، برنامه ریزی مدون واحدهای دانشگاهی برای حضور دانشجویان، استادان و کارکنان در مرقد مطهر حضرت امام (ره) و تجدید میثاق با آرمانهای مقدس امام، انقلاب و شهدا، برگزاری سمینارها و میزگردهای علمی و فرهنگی و تامین امکانات مورد نیاز جهت حضور گسترده و شکوهمند دانشجویان و دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن از برنامه های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در دهه فجر امسال است.

کد مطلب 628399

