حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در این همایش سراسری شرایط جدیدی که پس از اعلام نتیجه صلاحیت کاندیداها برای اصلاح طلبان در کشور پیش آمده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان افزود: در این نشست همچنین در خصوص چگونگی ادامه کار ستادهای اصلاح طلبان، نحوه دفاع از کاندیداها و حضور در انتخابات مجلس هشتم تصمیم خواهیم گرفت.
موسوی لاری تاکید کرد: ما در انتخابات 24 اسفند با قوت حضور خواهیم یافت و از حقوق تضعیف شده کاندیداهایمان نیز دفاع خواهیم کرد.
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