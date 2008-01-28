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۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۸

موسوی لاری در گفتگو با مهر:

همایش اصلاح‌طلبان فردا برگزار می‌شود/ درانتخابات با قوت حضور داریم

همایش اصلاح‌طلبان فردا برگزار می‌شود/ درانتخابات با قوت حضور داریم

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد: همایش سراسری مسئولان شورای سیاستگذاری و ستادهای استانی اصلاح طلبان صبح فردا برگزار می شود.

حجت الاسلام سید عبدالواحد موسوی لاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در این همایش سراسری شرایط جدیدی که پس از اعلام نتیجه صلاحیت کاندیداها برای اصلاح طلبان در کشور پیش آمده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان افزود: در این نشست همچنین در خصوص چگونگی ادامه کار ستادهای اصلاح طلبان، نحوه دفاع از کاندیداها و حضور در انتخابات مجلس هشتم تصمیم خواهیم گرفت.

موسوی لاری تاکید کرد: ما در انتخابات 24 اسفند با قوت حضور خواهیم یافت و از حقوق تضعیف شده کاندیداهایمان نیز دفاع خواهیم کرد.

کد مطلب 628400

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