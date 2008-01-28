تهدید مجدد یک حزب صهیونیست به کناره گیری از کابینه اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، حزب شاس که پیش از این نیز تهدید به کناره گیری از دولت کرده بود بار دیگر شب گذشته اعلام کرد که مسئله بیت المقدس نباید در مذاکرات تل آویو و تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شود و درصورت مطرح شدن این مسئله در مذاکرات، شاس از ائتلاف با اولمرت خارج می شود.

بر همین اساس، پیش از آغاز کنفرانس خزان زاده آناپولیس در آمریکا نیز حزب شاس دولت رژیم صهیونیستی را تهدید کرده بود که در صورت مطرح شدن مسئله بیت المقدس در کنفرانس صلح پاییزی، این حزب از کابینه اولمرت کناره گیری می کند.

لازم به ذکر است، حزب شاس رهبر احزاب مذهبی حاضر در سرزمین های اشغالی محسوب می شود و از لحاظ مذهبی نفوذ زیادی در میان یهودیان دارند ؛ به گفته کارشناسان از آنجا که این حزب فقط دو وزیر در کابینه ایهود اولمرت دارد، کناره گیری آن از دولت تاثیر چندانی بر دولت رژیم صهیونیستی نخواهد گذاشت، اما چون این حزب از لحاظ مذهبی دارای نفوذ زیادی بوده و زمزمه هایی نیز مبنی بر احتمال کناره گیری حزب کار از دولت این رژیم یه گوش می رسد، کنار رفتن شاس می تواند اولمرت را دچار مشکل کند.